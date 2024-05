Il termine riciclaggio indica la trasformazione di denaro proveniente da attività illecite in risorse legali. Sulle possibilità e le indicazioni per contrastare tale fenomeno si è tenuto recentemente un importante convegno a Bozzolo presso il Centro Servizi Negri. Relatore della conferenza il dottor Pietro Romano che è il presidente di Aieca (Associazione Internazionale Esperti Complilance e Antiriciclaggio)

“Lo studio professionale Negri particolarmente sensibile all’attività di prevenzione ha adottato linee guida e strumenti di contrasto al reato di riciclaggio organizzando due sessioni di formazione per lo staff e tutti i dipendenti. (scrive Pietro Romano) Questo in linea con i principi fondamentali su cui si basa l’attività dello studio Negri che sono l’etica,la professionalità,la correttezza,la sicurezza, la credibilità la reputazione l’education e la formazione.” Dopodichè Pietro Romano ha illustrato la normativa del Decreto 231/07 e le aree tematiche di contrasto legislativo intitolando il suo intervento con la dicitura “La Cultura della legalità.Rischio reati riciclaggio e autoriciclaggio promuovendo le azioni di prevenzione e contrasto sottolineando l’importanza del gioco di squadra.

“La lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo è sempre più attuale e posto sotto l’attenzione dei governi nazionali ed internazionali (spiega il presidente Aieca). Un fenomeno purtroppo in crescita che rischia di minare la stabilità delle economie legali degli Stati. La crescita è testimoniata dalle Forze dell’Ordine,dalla Magistratura e dalla Uif Banca d’Italia. La presentazione del rapporto Uif 2023 ha evidenziato un dato allarmante con la segnalazione di operazioni sospette trasmesse nell’anno precedente arrivate al numero di 155.426 con aumento del 11,4% rispetto al 2021. Le autorità hanno evidenziato la pericolosità del riciclaggio e le tecniche sempre più sofisticate utilizzate per l’ingresso di proventi illeciti nell’economia legale.

Le newsletter della Uif 3/2023 relative alle attività primo semestre 2022 e la !/2024 relative al secondo semestre 2022 hanno evidenziato una leggera diminuzione delle Sos inviate ma comunque con valori sempre elevati.Le varie autorità , Banca d’Italia, Uif, Mef hanno più volte sollecitato e raccomandato di porre la massima attenzione al problema riciclaggio per evitare il lavaggio di proventi illeciti vigilando in particolar modo sulle attività di erogazione contributi a fondi pubblici tipo Eco bonus,Pnrr fondi nazionali e comunitari ecc. ecc.Grande attenzione alle problematiche fiscali e reati tributari in relazione al reato di autoriciclaggio art.648 ter1.” Il presidente Aica poi ha spiegato che per fronteggiare ed impedire che capitali di provenienza illecita vengano inseriti nell’economia legale e per impedire di conseguenza l’espulsione dal mercato delle Imprese che operano in conformità alla normativa in vigore è necessario che tutti facciano fronte comune ,un gioco di squadra per prevenire e contrastare come indicato anche dalla direttiva UE in rafforzamento a tale attività.

“I pilastri del dgs 231/07 e successive modifiche sono l’adeguata verifica (Kyc conoscenze) valutazione proporzionale del rischio,la collaborazione attiva ,la conservazione delle documentazioni e le segnalazioni delle operazioni sospette. Di fondamentale importanza nell’attività di adeguata verifica, è l’individuazione della figura del Titolare effettivo, del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale presso le Camere di Commercio dove esiste un registro apposito… E’ necessario alzare l’asticella del coefficente di legalità ,Istituzioni, Pubblica Amministrazione ,Enti locali ,Imprese,Professionisti, agenti,mediatori assicurativi e finanziari, associazioni di categoria, forze dell’ordine, magistratura e società civile affinché tutti insieme si possa garantire la piena legalità che costituisce il valore e il motore di sviluppo per la crescita ,l’occupazione e il benessere economico e sociale del Paese” ha concluso Pietro Romano

Ros Pis

© Riproduzione riservata