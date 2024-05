Un’attesa lunga diversi anni ma ora il Parco Caduti di Nassiryia a Martignana di Po torna aperto a tutti e da tutti usufruibile. Un progetto che ripensa gli spazi a partire da un piccolo locale di 36 metri quadrati con la tettoia strutturata a foglia.

“L’idea ci è venuta – spiega l’ingegner Fabio Poli – quando abbiamo visto alcuni bambini che, durante una sosta, erano costretti a sedersi per terra. Così abbiamo pensato a questo punto di ritrovo. Ma nella riqualificazione del parco abbiamo pensato anche a una viabilità interna migliore, togliendo la ghiaia che creava attrito e qualche problema in particolare a passeggini e carrozzine. E abbiamo ridisegnato anche l’area verde”.

Proprio i più piccoli, coi bimbi delle scuole di Martignana, sono stati protagonisti dell’inaugurazione. A trovare i fondi, col finanziamento di Regione Lombardia, Abstract all’interno del bando per la Rigenerazione urbana. “Martignana rientra in un piano territoriale di finanziamenti, che ha coinvolto anche Casalmaggiore, Viadana e Dosolo, tra gli altri comuni: in totale – spiega Alessandra Braghini – sul parco Caduti di Nassiryia sono arrivati 235mila euro su un totale di 270mila euro, dunque è stato coperto a fondo perduto l’87% del totale”.

Soddisfatto il sindaco Alessandro Gozzi. “Possiamo definire questa come la fase due: la fase tre sarà a sorpresa, perché vogliamo riempire di giochi e attività il parco, ma non vogliamo porre limiti alla Provvidenza e alla fantasia, coinvolgendo anzi la cittadinanza e i più piccoli, affinché ci portino nuove idee”.

Giovanni Gardani (video Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata