Il giovane terza linea del Rugby Viadana 1970 Samuele Locatelli è tra i tre candidati al titolo come miglior giocatore della Serie A Elite, il più giovane e l’unico italiano in lizza. Sarà possibile votarlo sul sito federugby.it previa registrazione fino alle 12 di martedì 14 maggio.

Nel 2023 il più votato dagli appassionati era stato Giovanni Montemauri, trequarti attualmente in forza alle Zebre Parma e convocato in azzurro per alcuni raduni durante la gestione di Kieran Crowley dopo aver conquistato il titolo con la Femi-CZ Rovigo: a contendersi la successione al trequarti romano come MVP del massimo campionato un altro rossoblù, l’apertura della Femi-CZ Jacob Atkins, l’utility back del Petrarca Scott Cameron Lyle e il capitano del Rugby Viadana 1970, rivelazione della Serie A Elite, Samuele Locatelli.

I candidati

Jacob Atkins è approdato nella Serie A Elite Maschile nel luglio del 2023 per sostituire proprio Giovanni Montemauri, campione in carica del trofeo. Mediano di apertura classe 1997, dopo una lunga permanenza nei London Irish è approdato a Rovigo contribuendo in modo importante, con i suoi calci piazzati, ai successi in campionato dei Bersaglieri.

𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹𝗲 𝗟𝗼𝗰𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶, così come Atkins, è alla prima nomination per il premio di miglior giocatore della Serie A Elite Maschile. Classe 2001, nato a Lecco, la terza linea del Rugby Viadana 1970 è stato uno dei punti fermi della formazione giallonera guadagnandosi anche la convocazione con la Selezione Italiana U23 guidata da German Fernandez negli incontri giocati nell’inverno scorso con i pari età irlandesi.

Scott Cameron Lyle è alla seconda nomination consecutiva per il premio. Utility back del Petrarca, si è confermato giocatore di esperienza e il suo talento nel gioco al piede è stata una opzione più che valida per la formazione di Andrea Marcato durante la stagione. È alla quinta stagione in Italia – terza nel Petrarca – e uno dei giocatori più decisivi del campionato.

C’è anche la giovane terza linea e vice capitano del Rugby Viadana 1970 tra i tre candidati al premio di MVP del campionato nazionale Serie A Elite di rugby. Samuele si contenderà l’ambito premio insieme a Scott Lyle, mediano d’apertura del Petrarca Padova e a Jacob Atkins, altro numero 10 della Rugby Rovigo. Samuele sarà l’unico rappresentante italiano e anche il più giovane tra i tre.

Samuele, nato a Lecco il 30 luglio 2001, è approdato a Viadana nell’estate del 2021 dopo aver frequentato l’Accademia di Milano e aver esordito nella squadra seniores del Rugby Lecco. In queste tre stagioni Samuele ha guadagnato la fama di essere una delle terze linee più forti del campionato casalingo, grande ball carrier, solido in attacco quanto in difesa: i placcaggi in avanzamento sono il suo pane quotidiano. Tutte queste caratteristiche gli sono valse la nomina a MVP della stagione 2023/2024.

“Sicuramente fa molto piacere questa nomina, è molto gratificante, – commenta Samuele Locatelli – penso che comunque questa candidatura sia dovuta in gran parte al lavoro che abbiamo fatto come squadra e di essere solo un rappresentante di tutto ciò che ci sta dietro, senza i miei compagni e lo staff questa nomina non sarebbe arrivata”.

Una nomina che vale doppio perché oltre ad essersela meritata in campo con le sue prestazioni, Samuele se l’è meritata perché combatte ogni giorno con il diabete di tipo 1. “Non ne ho mai parlato ma sì, convivo con il diabete da quando ho 10 anni. La nostra convivenza funziona alla perfezione ormai, naturalmente ogni tanto comporta qualche disagio ma negli anni ho imparato a gestirli, racconta Samuele. Non sono l’unico sportivo ad averlo, nemmeno l’unico rugbista. Prendo infatti spesso come esempio Henry Slade, anche lui diabetico, è arrivato a giocare con la Nazionale Inglese, una delle squadre più forti del mondo. Non può dunque essere un fattore limitante”.

“Samuele è uno dei giocatori più forti della nostra squadra – esordisce Mariano Castany – non solo in quanto a potenza fisica e qualità tecnica ma anche in quanto a impegno in campo e in allenamento. Lui è il cuore della nostra squadra, un simbolo, una bravissima persona che va d’accordo con tutti. Sono molto contento che sia stato nominato come MVP del campionato, non dovesse vincere per me rimane comunque il migliore”.

Albo d’Oro MVP Serie A Elite Maschile

2011 Marco Barbini (Petrarca Padova)

2012 Marco Di Massimo (L’Aquila Rugby)

2013 Nicola Benetti (Fiamme Oro Rugby)

2014 Matteo Ferro (Femi-CZ Rovigo)

2015 Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby)

2016 Edward Thrower (Sitav Lyons Piacenza)

2017 Federico Conforti (Petrarca Padova)

2018 Michele Lamaro (Petrarca Padova)

2019 Danilo Fischetti (Kawasaki Robot Calvisano)

2020 Non assegnato – campionato sospeso per pandemia Covid-19

2021 Alessandro Ciofani (Rugby Viadana 1970)

2022 Simone Gesi (HBS Colorno)

2023 Giovanni Montemauri (FEMI-CZ Rovigo)

