Anche quest’anno torna l’iniziativa Dona una spesa, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà economica promossa da Conad Centro Nord, in tutta la Lombardia grazie alla collaborazione di CSV Lombardia Sud e delle associazioni locali.

Nella giornata di sabato 11 maggio, nei punti vendita Conad di Casalmaggiore – Piadena e Cogozzo, saranno presenti i volontari di Caritas Viadana; Protezione Civile Oglio Po – ODV; Le Aquile – ODV; La Luce Al Nour – ODV; che consegneranno ai consumatori un sacchetto da riempire con quei generi non deperibili necessari nella dispensa di tante famiglie in difficoltà: olio, tonno, legumi, carne in scatola, pasta, farina, biscotti, merendine, zucchero, alimenti per bambini ma anche prodotti per l’igiene personale.

Ogni cittadino può fare qualcosa per aiutarle, trasformando un gesto quotidiano in un gesto di solidarietà: i generi alimentari raccolti saranno messi a disposizione delle famiglie tramite i servizi attivati dalle tante associazioni che a livello locale operano quotidianamente al loro fianco. È un aiuto oggi più che mai essenziale per sostenere tante famiglie e le persone in difficoltà per l’aumento consistente dei prezzi anche dei beni di prima necessità.

Nel 2023 Dona una spesa, in Lombardia, raccolse quasi 78.000 kg di prodotti alimentari, coinvolgendo 1.845 volontari e più di 400 associazioni di volontariato.

Anche in questa occasione un ricordo particolare va a Maurizio Stradiotti, mancato lo scorso 6 aprile, che è stato tra i promotori ed organizzatori dell’iniziativa, mettendo a disposizione le sue competenze organizzative, il suo tempo e i mezzi attrezzati delle Aquile – ODV affinché la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari si svolgesse nel miglior modo possibile.

I volontari vi aspettano numerosi per contribuire con un piccolo gesto per un grande fine.

