Un evento storico per Sabbioneta, quello vissuto Domenica 19 maggio in occasione della Pentecoste. La presenza di S. E. Mons. Georg Gänswein, Arcivescovo di Urbisaglia, e segretario particolare per anni, prima del Card. Joseph Ratzinger e poi di Papa Benedetto XVI, ha conferito un tratto profondamente spirituale all’intera giornata. La Messa Pontificale del Mattino con il suggestivo rito della pioggia di rose, la conversazione del pomeriggio, spontanea e immediata, arricchita da una raffica di domande intelligenti da parte del pubblico, che hanno contribuito all’approfondimento della figura e del ricco magistero di Benedetto XVI, i Vespri d’organo, ed i Vespri Pontificali che hanno degnamente completato l’intenso programma, hanno offerto ai Sabbionetani, ed ai numerosissimi partecipanti, una occasione significativa per entrare nei meandri della storia del mondo e della spiritualità della Chiesa degli ultimi decenni. Unanime l’emozione e la soddisfazione espressa verbalmente da parte di chi ha partecipato ai vari momenti con cuore aperto e desideroso di alimentarsi e dissetarsi ad esperienze significative. Gratitudine, dunque, a tutti i presenti, ed a coloro che hanno seguito in streaming, ed un vivissimo ringraziamento a Sua Eccellenza, Mons. Georg Gänswein, venuto appositamente da Friburgo, in Germania, che ha molto apprezzato l’accoglienza e l’ospitalità offertagli dalla Comunità, tanto da confidare di sentirsi veramente a casa tra noi. Vogliamo augurargli ed augurarci un reciproco Auf Wiedersehen “arrivederci”.

Don Samuele Riva Arciprete di Sabbioneta

