La prima pietra è stata posata soltanto una settimana fa ma il nuovo palazzetto di Casalmaggiore già ha fatto da richiamo, complice sicuramente anche la campagna elettorale doppia (per le Europee e per le Amministrative), anche per il sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia, l’ex campionessa di sci Lara Magoni, candidata a Bruxelles per Fratelli d’Italia e accolta anche dal referente locale Marco Micolo oltre che da quello provinciale Stefano Foggetti.

La stessa ha avuto parole di elogio per la grande opera, intervenendo dopo che il sindaco Filippo Bongiovanni ha spiegato il percorso che ha portato all’idea di creare un palazzetto, che serva lo sport ma anche la scuola con un collegamento diretto. E un palazzetto, ha detto Bongiovanni, integrato nel contesto nel quale sorgerà. “Pensare allo sport è una cosa grande, perché spesso – ha detto Magoni – viene considerato come un settore marginale. In realtà pensare allo sport è pensare ai giovani, tenendoli lontano da un disagio sociale che imperversa sempre di più”.

Bongiovanni ha voluto ricordare il finanziamento di Regione Lombardia non solo per il palazzetto ma anche per la riqualificazione della palestra Baslenga e per il raddoppio della palestrina indoor dove si è allenato per anni Fausto Desalu. Magoni ha insistito sull’importanza di queste opere per i giovani. “E non è scontato saper intercettare così tanti fondi, significa avere lavorato molto bene” ha detto Magoni.

G.G. (video Alessandro Osti)

