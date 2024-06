#OglioPoInGiro ha terminato anche le ultime tappe che hanno favorito la promozione del nostro territorio da Nord a Sud Italia e ritorno, legandosi al Giro d’Italia appena concluso. Gli ambasciatori in bicicletta – e non solo – hanno fatto conoscere la nostra destinazione in tutte le tappe del Giro-E 2024.

Oltre a promuovere l’accoglienza della terra tra i due fiumi, il destination manager in trasferta ha fatto scoprire le nostre eccellenze a tante realtà italiane e ha nominato nuovi testimonial con l’iconico cappellino bianco colorato dal logo Oglio Po. Tutti hanno promesso di passare presto a trovarci sul territorio. Tra gli altri hanno indossato i nostri colori Andrea Dessimoni, biker e influencer come Sofia Baroncelli, la campionessa olimpionica lituana Rasa Mazeikyte, il campione del mondo spagnolo Igor Astarloa, Andrea Tafi, unico italiano vincitore sia della Parigi-Roubaix che del Giro delle Fiandre, il presidente CONI Marche Fabio Luna e Natale Dodaro, direttore del Giro-E.

Tutti i protagonisti e i saluti degli ambasciatori sono disponibili sui canali social della destinazione OglioPo dove hanno già totalizzato oltre 7 ore di visualizzazioni. Un Giro-E non semplice, con 20 tappe impegnative e intense che hanno visto il Fly Cycling Team protagonista di alcuni primati, tra cui la vittoria della 13° tappa e uno speciale riconoscimento al capitano Tabini che ha raggiunto il ragguardevole traguardo di 100 tappe percorse, unico atleta del Giro a poter vantare questo record.

La bike experience si è conclusa il 26 maggio a Roma, dove anche quest’anno l’Oglio Po ha chiuso il Giro d’Italia dopo essersi fatto conoscere, letteralmente, tra mari e monti. Il Citroen Fly Cycling Team, la squadra scelta per quest’impresa, promuove sport, inclusione e la positività della mobilità sostenibile, valori importanti e in linea con la storia dell’Oglio Po. Dopo Roma, ambasciatori e sostenitori guidati dal Capitano del Fly Cycling Team Amedeo Tabini hanno raggiunto il nostro territorio per un nuovo giro nell’Oglio Po volto a promuovere quelle caratteristiche che rendono l’area davvero interessante per gli appassionati delle due ruote. E, visto l’entusiasmo dimostrato da campioni e ospiti nell’indossare i nostri colori, ci aspettiamo altre visite di rilievo nei prossimi mesi.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata