Per il Rugby Viadana 1970 è giunto un giorno storico: alle 17.30 di oggi, domenica 2 giugno, lo storico club giallonero sfida il Petrarca Padova per conquistare lo Scudetto della palla ovale. Viadana, guidata da Gilberto “Gibo” Pavan, arriva alla sfida con Padova con lievi favori del pronostico, figli anche di un piazzamento migliore in campionato. Ma è chiaro che nella sfida secca, per di più di finale, questo non conta nulla.

Tanti i viadanesi che, grazie all’esigua distanza dal “Lanfranchi” di Parma, scelto come campo della finale, hanno preso d’assalto la città ducale. Si sogna il bis dell’unico (sin qui) Scudetto viadanese, quello del 2001-2002 vinto contro Calvisano a Rovigo (ma la vera impresa fu l’epica rimonta contro la favoritissima Benetton Treviso in semifinale).

I ragazzi di Pavan hanno ricevuto anche l’in bocca al lupo di Ramiro Finco, per tutti “Rama”, l’atleta che fino al 14 marzo 2021 ha difeso i colori di Viadana, infortunandosi gravemente in un match contro il Rugby Lazio, che lo ha lasciato con invalidità al 100%. Anche la spinta di Rama, dunque, per un sogno.

Intanto in piazza Manzoni a Viadana è stato allestito un maxischermo per seguire la finalissima. Nella foto che segue il XV che coach Gilberto Pavan ha scelto per la finalissima, in diretta su Rai 2 alle ore 17.30:



