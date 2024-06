Le nuove attività, specialmente se appartengono ad iniziative giovanili, meritano senza dubbio di essere menzionate. A Rivarolo del Re da poco tempo ha aperto un negozio officina dedicato al mondo delle due ruote. Il binomio ciclo officina spiega anticipatamente che i fratelli Sarzi Bola non vendono solamente biciclette speciali assieme a quelle normali da passeggio ma provvedono alla loro riparazione e messa a punto dettagliata.

Erik e Matteo rispettivamente 26 e 43 anni dopo una specifica preparazione professionale si sono messi insieme creando questa S-Bike dove la – S – sta per la prima lettera del loro cognome. Una passione ereditata dal padre il quale è stato preparatore atletico di molte squadre ciclistiche giovanili. Ma è il consuocero Guido Tosi di Casteldidone a voler giustamente far conoscere l’attività dei due ragazzi. Che si distingue per una caratteristica molto speciale. Quando si vuole guidare un auto ci si sottopone a visita medica cosi come quando si deve rinnovare la patente. Ebbene presso il negozio di Rivarolo del Re in Via Cadolini si può trovare periodicamente un dottore che sottopone il cliente ad una particolare serie di controlli grazie a delle specifiche attrezzature elettroniche di cui l’officina dispone.

Attraverso il peso e la verifica corporea avviene la visita antopometrica cioè la misurazione dei punti anatomici di riferimento costruendo praticamente la bicicletta su misura dell’acquirente. Un po’ come avere un abito sartoriale di alta classe e sopratutto perfettamente cucito sulle dimensioni fisiche di ciascuno .Quindi la sella più adatta, pedali e pedivelle idonee oltre alla giusta distanza del manubrio e altri dettagli.

Tra le bici in vendita, una delle quali già pronta da imballare e e spedire ad un cliente in Francia, Erik e Matteo ci mostrano un modello dal nome curioso: Gusto si chiama questa bici ed è di provenienza slovena (anche se con fabbricazione in Taiwan) ed è simile a quella con cui ha iniziato a pedalare Tadej Pogacar il corridore ormai diventato un mito per la sua straordinaria capacità di correre in salita sul piano e nelle cronometro vincendo sempre come ulteriormente dimostrato nel recente Giro d’Italia.

Naturalmente compaiono anche le marche tradizionali come Colnago, Bianchi e tante altre. Con prezzi che partono da 250 euro per le bici normali da passeggio sino a quelle superleggere, sette chili di peso e svariate migliaia di euro di costo.

Un’officina negozio attrezzato e innovativo quello appena aperto da Erik e Matteo Sarzi Bola a Rivarolo del Re al cui interno le persone passano anche per una semplice chiacchierata parlando sopratutto del mondo delle due ruote e tutto ciò che ci gira attorno.

Ros Pis

