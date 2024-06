Riapertura al traffico dalle ore 18.30 di lunedì 10 giugno 2024 per il Ponte su barche di Torre d’Oglio lungo la strada provinciale 57 Mantova – San Matteo – Viadana nel territorio dei Comuni di Marcaria e Viadana.

Nonostante quattro ondate di piena del fiume negli ultimi due mesi, i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria si sono conclusi nei tempi previsti.

Gli interventi strutturali per migliorarne l’efficienza di funzionamento erano cominciati lo scorso 8 aprile: sono state sostituite le quattro chiatte in calcestruzzo, poste alle due estremità del ponte, con nuove imbarcazioni con il fondo in acciaio. Due delle nuove barche sono state posizionate all’imbocco sul lato verso Cesole e altre due sul lato San Matteo delle Chiaviche.

I benefici che si attendono dalla sostituzione sono legati alla maggiore resistenza dell’acciaio rispetto al calcestruzzo nei due punti di accesso in cui la sollecitazione verticale dei veicoli in transito è maggiore. La Provincia prevede così di evitare le rotture accidentali dei bordi delle chiatte.

Inoltre, agli imbocchi del ponte, sono stati installati i portali per limitare le sagome in altezza dei veicoli a tre metri ed evitare così l’accesso al ponte ai mezzi pesanti.

Contestualmente è stata effettuata la manutenzione ordinaria alle altre barche con la sostituzione delle parti in legno dell’impalcato più usurate.

Il costo complessivo dei lavori, coordinati dal Servizio Manutenzione strade dell’Area Lavori Pubblici della Provincia, è stato di 700 mila euro tutti coperti con fondi di Regione Lombardia.

