“Una storia infinita, numeri impressionanti di giocatrici, altrettanti staff tecnici e innumerevoli dirigenti pronti a tutto per mantenere Attiva tutta questa macchina, questa famiglia. Si sono festeggiati a casa viadana Volley innumerevoli ricordi. Altrettanto attuale entusiasmo ed energia… il passato che si fonde col presente, con la stessa matrice, impegno, dedizione, passione e nessuna paura di Lavorare tanto, tantissimo per gli obbiettivi a volte molto ambiziosi ma che tutti volevano cercare di raggiungere per essere leader sul territorio sia per il giovanile e la categoria, ieri come oggi!”. Cinquant’anni di storia, cinquant’anni di gloria. Quella gloria fatta di piccoli passi, di sudore e fatica, di impegno incrollabile, costante e primario a partire dal minivolley, dai settori giovanili. Perché Viadana Volley Femminile è questo: una scuola di sport e soprattutto di vita che ha visto crescere, credere, giocare, gioire tantissime ragazze, alcune ormai diventate adulte, mamme, nonne. Tantissime rimaste bambine, ragazze impegnate in uno sport in cui la palestra e l’allenamento, oltre alle doti, premiano. Viadana ha compiuto il mezzo secolo di vita e si è fatta un regalo, la B2, una serie nazionale in cui far crescere i sogni. No, non cambierà la politica della società: la B sarà il vertice di una struttura complessa dalle solidissime basi. La squadra sarà formata da qualcuna delle atlete dell’anno appena trtascorso, da un paio di atlete d’esperienza e motivate che possano insegnare ancora qualcosa a chi c’é e soprattutto ad atlete venute su dallo stesso settore giovanile. Un progetto – ed un programma per i prossimi anni – ambizioso, ma che Viadana può assolutamente reggere per esperienza, costanza, capacità organizzative e di programmazione, sponsor, tecnici, pubblico e bacino. Viadana può vivere dei suoi sogni e delle sue ambizioni perché anche la B2 non nasce per caso. A partire dalla rinnovata struttura del Palafarina, c’é tutto quel che è destinato a fare la storia dei prossimi anni. Così come negli ultimi 50 si è scritta la storia della gestione di un settore giovanile d’eccellenza. A comunicare l’acquisto dei diritti è stata la stessa società: “Nella prossima stagione sportiva 2024/25 la nostra prima squadra sarà iscritta al Campionato Nazionale di B2 Femminile. La società ed i propri dirigenti sono fermamente convinti che la valorizzazione del territorio, delle atlete e dello sport siano alla base di un progetto pluriennale. Rimanere su un palcoscenico Nazionale è certamente una delle scelte più importanti ed ambiziose che potevano essere portate avanti con entusiasmo, passione e dedizione. L’assiduo lavoro in palestra rappresenta uno dei principali valori per la nostra società… sempre pronti a nuove sfide la nostra B2 presenterà uno staff tecnico rinnovato! Immancabili saranno nella squadra la presenza di alcuni importanti tasselli del nostro vivaio giovanile affiancate da altre conferme della stagione appena terminata e nuovi innesti di valore, per dare una marcia in più a una nuova stagione che vogliamo possa essere ricca di soddisfazioni, riscatti ed alla base di futuri importanti progetti. Vi aspettiamo fra le mura del nostro maestoso Pala Farina per divertirci e sostenere tutte le nostre atlete”. E così sarà nell’anno venturo. Una squadra di vertice, una B2 e tantissime altre atlete impegnate nelle varie altre realtà a volgere lo sguardo al cielo, a quell’approdo possibile dove un giorno poter arrivare. E, a prescindere, sarà sempre la bellezza del Viadana Volley: ragazzine un po’ impaurite a prendere in mano i primi palloni, prese per mano e accompagnate a diventare grandi in palestra, con impegno, comprensione, allenamenti e sorrisi. Una scuola di sport, ma primariamente di vita dove diventare grandi e ricordare anni belli, intensi ed unici. Dopo averli vissuti. Forza Viadana Volley: ci vuole coraggio nel credere. quel coraggio che qui ha già 50 anni intensi e veri di vita…

