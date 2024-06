A Bozzolo, il 19 giugno, dalle ore 19,45 la stazione ferroviaria, luogo solitamente di passaggio e da qualche mese capolinea dei treni per Milano e punto di arrivo e partenza degli autobus ferroviari per Mantova, si animerà in modo inconsueto e inaspettato.

Verrà inaugurata una piccola mostra fotografica – allestita dal Gruppo culturale Per Bozzolo – di antiche fotografie che ritraggono la stazione stessa, costruita intorno al 1874 sulla linea ferroviaria che doveva congiungere Mantova a Cremona e a Milano, gli operai addetti alla costruzione della strada ferrata e alla manutenzione dei binari, il ponte sul fiume Oglio prima e dopo i bombardamenti del 1944 e le vie di accesso alla stazione e al paese.

Seguirà una passeggiata illustrativa dell’originario percorso di ingresso al paese, trasformato nel corso degli ultimi due secoli a causa dell’arrivo prima della ferrovia e successivamente dell’automobile, passando per via del Dosso, piazza Belfiore e fino alla loggia del palazzo comunale, dove alle ore 21 si svolgerà uno spettacolo teatrale, musicale e di acrobatica aerea, dal titolo Vita Nuova e ispirato proprio alla Vita Nova di Dante Alighieri, gratuito e aperto a tutti.

L’evento si inquadra nel progetto Binario Sipario, ideato dalla compagnia teatrale bresciana Centopercento Teatro APS-ETS con la collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana, pensato per alcune stazioni ferroviarie scelte tra quelle della Regione Lombardia e della Provincia di Novara.

Gli organizzatori si propongono di far vivere inconsuete esperienze culturali in spazi fisici, luoghi generalmente anonimi e percorsi solo per un rapido passaggio, dei quali far scoprire la storia, l’inconsueta bellezza e le emozioni di coloro che vi transitano.

L’iniziativa vuole essere un invito a tornare a considerare gli spazi delle stazioni ferroviarie e le aree vicine come vere e proprie piazze urbane, in sicurezza e serenità, svolgendovi anche attività diverse dalla destinazione d’uso principale, trasformando questi luoghi di passaggio in nuove piazze, teatri e, perché no, salotti dei paesi e delle città che li ospitano.

La rassegna comprende diciannove appuntamenti, il primo dei quali si svolgerà appunto a Bozzolo il 19 giugno, e proseguirà fino a fine settembre con spettacoli, concerti, azioni teatrali che si terranno nei pressi delle stazioni ferroviarie di Brescia, Milano Stazione Garibaldi, Milano Stazione Rogoredo, Cremona, Bergamo, Novara, Voghera, Pavia, Como, Pieve San Giacomo, Piadena, Treviglio Ovest.

Destinata a un pubblico trasversale per età e attitudini e sempre nuovo perché in movimento, la proposta performativa cambierà ad ogni stazione seguendo un ideale percorso itinerante e mutevole.

Il Progetto Binario Sipario, ideato da Centopercento Teatro, nasce in continuità con l’iniziativa Visitazioni, pure creata da Centopercento Teatro per Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023, e vede la collaborazione di vari Comuni e Associazioni culturali, all’insegna della creazione di reti di collaborazione fra Enti territoriali ed extraterritoriali.

Nel caso di Bozzolo, la collaborazione con Centopercento Teatro è stata garantita dal Comune, dal Gruppo culturale “Per Bozzolo” e dall’Associazione Micromacchina.

Il progetto è vincitore del Bando per la Cultura di Fondazione Cariplo, da cui è sostenuto assieme all’Associazione ex Dirigenti BLP, vede inoltre la collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana e il supporto del Circuito Ministeriale CLAPS (Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari) all’interno del cui palinsesto andranno ascritti tutti gli eventi che faranno parte dell’iniziativa.

