Grande festa di chiusura dell’anno calcistico 2023-2024 a Rivarolo Mantovano in casa della Rapid United in collaborazione con River Club United.

Durante la giornata di sabato 8 è stato organizzata la seconda edizione dell’evento Football Size dove i bambini circa 200 di diverse età e non solo dei due club hanno giocato e si sono divertiti tutti insieme tuffandosi nel mondo del calcio e nei valori dello sport.

La serata è proseguita con street food e dj musicale. Il successo è stato grandioso e il numero di partecipanti ha dimostrato che se tutto viene svolto con passione e trasparenza il risultato sarà sempre soddisfacente. Durante l’evento il responsabile del settore giovanile Gionata Selmini ha ringraziato la società.

“Sicuramente devo ringraziare la società Rapid United che mi permette di organizzare feste per il nostro settore giovanile, è davvero un onore vedere cosi tanti bambini in un paese come Rivarolo Mantovano, questo significa che nell’ arco degli anni abbiamo fatto un ottimo lavoro, i dirigenti che sono sempre presenti durante l’anno, gli allenatori che dedicano il loro tempo ai ragazzi e anche agli sponsor che ogni anno rinnovano il loro contributo permettendo la costante crescita della società.

Ricordiamo che dal primo luglio saranno aperte le iscrizioni della Rapid United (250,00€ a bambino, ma attenzione Abbigliamento Completo Compreso).

La società Rapid United augura a tutte le famiglie di trascorrere una bellissima estate, forza che a Settembre ci vediamo ancora“.

