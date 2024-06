Vengono svelate altre giunte nel comprensorio Oglio Po, coi sindaci eletti lo scorso 8-9 giugno che le hanno rese note nei giorni scorsi. Vediamo la situazione con le novità in altri quattro comuni.

DOSOLO

Il sindaco riconfermato al secondo mandato Pietro Bortolotti si tiene le deleghe a Bilancio, Opere Pubbliche, Digitalizzazione, Attività Primarie e Produttive. Confermato come vicesindaco Rossano Nicoli, che sarà anche assessore all’Istruzione e alla Famiglia. Completano la giunta Anna Gozzi, assessore ad Ambiente e Sostenibilità, Associazionismo ed Eventi; Giuliano Minari, assessore a Sicurezza e frazione di Villastrada; Chiara Poli, assessore a Politiche Sociali, Giovanili, Cultura e Attrattività Territoriale. Ci sono poi i consiglieri delegati: Luigi Bonesi seguirà Sport e Mobilità Sostenibile; Nicola Bonesi sarà invece “dedicato” alla frazione di Correggioverde (e in questo modo entrambe le frazioni vengono inserite in deleghe specifiche); Priya Singh si occuperò infine di Integrazione.

VOLTIDO

A Voltido Giorgio Borghetti va in continuità col primo mandato. Di fatto tutto confermato: il sindaco si tiene le deleghe a Decoro Urbano, Cimitero e Patrimonio. Vicesindaco rimane Mascia Ceresa, che è pure assessore a Servizi Sociali, Scuola e Cultura. Completa la giunta Stefano Cadoria, assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità.

CINGIA

A Cingia de’ Botti il nuovo sindaco Nicolò Garavelli ha convocato il primo consiglio per lunedì alle ore 18.30. Intanto però ha svelato la giunta con ben ventuno diverse deleghe. Il primo cittadino ha la delega ad Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Attività Produttive, Viabilità e Trasporti, Attività Istituzionali, Patrimonio, Organizzazione e Innovazione, Risorse Umane. Vicesindaco sarà Eleonora Ponzoni, che è pure assessore a Cultura, Sport, Tempo Libero, Turismo, Scuola e Volontariato. Completa la giunta Rebecca Nicolini, assessore a Casa e Famiglia, Salute, Politiche Sociali e Politiche per l’Integrazione.

COMMESSAGGIO

Alessandro Sarasini, che si tiene per sé le deleghe a Scuola, Servizi Sociali e Protezione Civile, conferma l’armonia politica tra le due ex fazioni opposte (ma compattatesi in questa tornata), nominando come vicesindaco Arcadio Salvaterra, che lo aveva sfidato cinque anni fa. Salvaterra sarà anche assessore a Bilancio, Personale, Ambiente e Cultura. In giunta c’è anche Elisa Formigaro, assessore a Edilizia e Lavori Pubblici e Rigenerazione. Vi sono poi diversi consiglieri con deleghe: Mattia Cavalli all’Associazionismo; Antonio Rossi allo Sport; Vincenza Zampardi alla Cultura in supposto al vicesindaco; Luigi Assensi e Samuele Negri alle Associazioni; Marco Pasquali a Spettacolo e Animazione; Gabriele Avanzi alle Politiche Giovanili; Mauro Sanguanini alla Manutenzione e Territorio.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE COMUNALI IN PROVINCIA DI CREMONA

Giovanni Gardani

© Riproduzione riservata