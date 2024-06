Un’opposizione – quella di Identità Gussolese – costruttiva, sempre. Intelligente perché poi alla fine si é costantemente ragionato per il bene del paese. Su strade diverse in alcuni frangenti, ma mai perdendo di vista l’obiettivo finale. Lo ha riconosciuto il sindaco, Stefano Belli Franzini che ha corso solo in questa tornata, senza una lista che proponesse un altro programma. E, a voler ben vedere, al di là delle difficoltà oggettive di mettere in piedi una lista alternativa, ci sono le ragioni suddette.

A parlare é Massimo Rossini, é stato lui a reggere il ruolo. E a Massimo Rossini va dato merito proprio di questo. Di avere una idea precisa che non prevarica dal bene per la comunità.

“Dopo cinque anni – ci spiega – si è conclusa la mia esperienza amministrativa e da ex capogruppo di minoranza della lista Identità Gussolese mi sento di esprimere il mio pensiero, e perché no, togliermi anche qualche sassolino dalle scarpe. Innanzitutto faccio i complimenti al sindaco Stefano Belli Franzini e a tutta la sua squadra ed auguro a loro buon lavoro. Mi rammarica non aver potuto proseguire questa avventura politica, ma purtroppo il poco tempo a disposizione e la difficoltà nel trovare persone disposte a mettersi in gioco l’ha fatta da padrone“.

UN BILANCIO POSITIVO – “Sono soddisfatto di questi anni in minoranza. Credo e spero di aver lavorato bene, con l’assoluta consapevolezza che si poteva fare meglio e altresì molto contento di essere riuscito a tenere unita tutta la mia squadra. A tutti loro va il mio ringraziamento per la pazienza, il supporto e la collaborazione dimostrata. Collaborazione che è stata molto importante anche con l’amministrazione comunale su diversi punti, utili a portare benefici a Gussola e ai Gussolesi. Per me, come credo per tutti, è stata veramente una esperienza positiva“.

SASSOLINI NELLE SCARPE… – “Mi sento però di soffermarmi su tutto quanto è uscito al momento della presentazione della mia lista. Ho sempre avuto molto rispetto per l’opinione altrui, ma le sentenze gratuite non mi sono mai piaciute. Sono fermamente convinto che i conti si fanno sempre alla fine. E i conti dicono che in questi anni la mia lista ha contribuito, anche se solo in parte, al bene del paese. Lo dimostrano le parole di gratitudine espresse più volte dal sindaco, che ringrazio per la correttezza, il coinvolgimento e l’onestà intellettuale. In una piccola realtà come la nostra le diverse visioni politiche hanno un impatto minimo se non nullo sulla buona amministrazione. Per questo motivo mi rivolgo a tutti coloro che un giorno si e l’altro pure, uscivano con frasi e commenti di ogni genere riguardanti la mia lista. Da ” Lista fascistoide” a ” Pericolo destra estrema” e tanti altri. Per non parlare del simbolo, regolarmente registrato, “Divisivo ed estremo”. Discorsi fatti addirittura evocando il Manifesto della Razza. Eravamo allora e siamo tutt’ora persone oneste, per bene e cittadini gussolesi. E credo che prima di emettere sentenze gratuite sarebbe meglio a volte pensarci due volte. Mi inorgoglisce aver potuto smentire certe affermazioni. Lo dimostra il fatto, ripeto,di COLLABORAZIONE e non di DIVISIONE, nonostante vedute politiche anche opposte. E rispettando sempre e comunque il pensiero di questi Signori, non pretendo stravolgimenti di pensiero o scuse, ma magari un piccolo esame di coscienza si“.

GRAZIE – “Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia e che hanno creduto in noi. Spero non siano rimasti delusi.

Personalmente sono contento, e mi spiace comunque non aver potuto fare meglio. La certezza è che tutto è stato fatto con il buon proposito di portare migliorie a tutta la comunità. Tutti noi vogliamo un paese che sia sempre più gradevole, vivibile e vivo.

Un ultimo ma non meno importante pensiero va a Giuseppe Galli che noi tutti ricordiamo con grande stima e affetto“.

NA.CO.

