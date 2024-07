a Regione Lombardia ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Regione Emilia-Romagna per il completamento del Tibre (Tirreno-Brennero), il raccordo autostradale che garantirà la connessione tra l’autostrada A15 della Cisa e l’autostrada A22 del Brennero attraverso un tratto in comune con l’autostrada Cremona-Mantova.

Il via libera all’accordo è stato deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

“L’intesa – afferma l’assessore Terzi – avvia da subito un percorso condiviso per il prolungamento del Tibre nel territorio lombardo, strategico non solo per le province di Cremona e Mantova ma per tutta la Lombardia e il Nord Italia, in particolare per le merci. Il prolungamento alleggerirà infatti il traffico nei paesi sgravando nel complesso la viabilità ordinaria, e includerà nel tracciato la realizzazione di un nuovo ponte sul Po potenziando i collegamenti interregionali”.

“Il Tibre – sottolinea Terzi – è fondamentale inoltre per la realizzazione dell’autostrada Cremona-Mantova: i due tracciati avranno infatti un tratto in comune di circa 8,5 chilometri tra Calvatone e Marcaria. Senza dimenticare il ruolo determinante del raccordo autostradale all’interno del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero e della rete europea TEN-T”.

“Ringrazio – prosegue Terzi – il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per aver sbloccato l’iter di un’opera attesa e molto importante per l’infrastrutturazione dei territori di Cremona e Mantova. La Lombardia è pronta a fornire la massima collaborazione per raggiungere l’obiettivo”.

Soddisfatto anche il consigliere Regionale della Lega Vitari: “Un via libera atteso da anni nel Cremonese e che le istituzioni – grazie all’accelerazione della Lega nel campo delle infrastrutture – hanno ben compreso nella sua importanza per il nostro territorio, anche per la realizzazione dell’autostrada Cremona-Mantova: opere che da oggi hanno un futuro concreto e non più solo sulla carta. Meno traffico e meno inquinamento nella viabilità ordinaria in particolare per il trasporto delle merci, un nuovo ponte sul Po e potenziamento dei collegamenti interregionali sono i risultati che confermano il buon lavoro della Lega in Regione e al Governo”.

Così Riccardo Vitari consigliere regionale della Lega in merito al completamento del Tibre che garantirà il collegamento tra l’autostrada della Cisa e quella Brennero attraverso la Cremona-Mantova.

Il Tibre è una bretella di collegamento autostradale fra l‘A15 e l’A1, da un lato, e la A22, dall’altro, lunga complessivamente 85 chilometri di cui 2,35 chilometri di adeguamento dell’attuale tracciato dell’autostrada A15, a sud dell’interconnessione con l’Autostrada A1 e 82,67 km di nuova realizzazione, con inizio nel Comune di Fontevivo (PR) e termine nel Comune di Nogarole Rocca (VR). Il raccordo autostradale interessa complessivamente gli ambiti territoriali delle Regioni Emilia-Romagna (Provincia di Parma), Lombardia (Province di Cremona e Mantova) e Veneto (Provincia di Verona), per 17,5 chilometri in Emilia-Romagna, 52 chilometri in Lombardia e 15,5 chilometri in Veneto.

