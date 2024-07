A caccia della Promozione, sperando sia davvero l’anno buono: la Casalese, società che rappresenta il terzo polo provinciale di Cremona, Casalmaggiore, anche se dagli anni ’70 non gioca più in Lombardia, bensì in Emilia Romagna per comodità logistica, si è presentata martedì sera nel cuore della Baslenga, il campo sportivo Icio Ferrari, con le migliori intenzioni, guardando alla prossima stagione. Confermato Giuseppe Migliorini alla guida tecnica, tra i totem anche il difensore centrale Tommaso Paltrinieri, alla sua ultima stagione agonistica.

G.G. (video Alessandro Osti)

