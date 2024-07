Martedì 9 luglio, Sabbioneta si tinge di rosa per la partenza della terza tappa del Giro d’Italia Women. Dalle ore 9, in Piazza Ducale, dal palco del Giro, la giornata prenderà avvio con la presentazione ufficiale delle squadre e delle atlete provenienti da tutto il mondo per la competizione. Alle ore 11.15 la partenza ufficiale da Via Vespasiano Gonzaga con uscita del gruppo da Porta Vittoria. In Piazza d’Armi sarà allestita, invece, la zona di sosta di ammiraglie e staff al seguito delle diverse squadre. Saranno presenti, per l’occasione, le principali realtà sportive del territorio e il “Gruppo Storico Città di Sabbioneta”.

L’evento sportivo, unico nella storia della Città Ideale, sta raccogliendo un’ottima risposta anche da parte delle attività commerciali del centro storico, che stanno via via colorando di rosa dehors e vetrine, per accogliere al meglio la carovana del Giro d’Italia. L’ingente macchina organizzativa messa in campo coinvolgerà oltre quaranta volontari, coordinati dalla Polizia Locale.

L’appuntamento renderà necessarie modifiche del traffico, che interesseranno il centro storico in parte già dal pomeriggio di lunedì, quando sono previsti l’allestimento delle strutture di partenza e l’arrivo dei primi mezzi delle squadre. Modifiche alla viabilità e chiusure si protrarranno nella mattinata di martedì, quando il centro sarà animato dal “villaggio rosa” e dai tanti appassionati che accorreranno a Sabbioneta. Per informazioni aggiornate è possibile far riferimento al sito del Comune di Sabbioneta: https://sabbionetaapi.municipiumapp.it/s3/20149/allegati/volantino_ordinanza_giro_italia_women_a4.pdf

“Una grande opportunità per Sabbioneta, che non veniva interessata dal Giro d’Italia da oltre cinquant’anni. Un grazie va a Regione Lombardia, per averci coinvolto in questo progetto, e a quanti con impegno ci stanno dimostrando come per Sabbioneta nulla sia impossibile da immaginare. Questa è una vetrina importantissima per il nostro intero territorio che cercheremo di capitalizzare al meglio”, commenta il Sindaco Marco Pasquali che, entusiasta della manifestazione, non trascura di ricordare anche “l’importante tradizione ciclistica di Breda Cisoni e della Panguaneta ASD”.

L’occasione del passaggio del Giro d’Italia Women dona nuova luce anche alle iniziative che il Comune di Sabbioneta ha messo in campo negli ultimi anni a difesa della dignità della donna e contro ogni forma di violenza di genere, rinnovando la partnership avviata con l’associazione “Scarpetta Rossa APS”, oggi strettamente legata al Giro Women, già protagonista a Sabbioneta del posizionamento della prima “panchina rossa” del territorio comunale.

