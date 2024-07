Buone notizie per il mondo agricolo a Gussola. “Regione Lombardia ha finanziato con 1 milione di euro 14 opere di pronto intervento realizzate dai Consorzi di bonifica, nelle province di Cremona, Lodi e Mantova, in relazione ai danni per le ondate di maltempo verificatesi ad ottobre 2023 e nei mesi di febbraio e marzo 2024. – ha evidenziato il consigliere regionale (FDI) Marcello Ventura nell’elogiare il lavoro svolto dall’Assessorato regionale all’Agricoltura.

Nel territorio cremonese, quindi, grazie alla DGR arriveranno a Gussola, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del canale demaniale Riolo a Gussola (CR), risorse per 52.200 euro, contributo regionale che va a coprire il 90% della spesa ammissibile per le richieste presentate dai Consorzi. Altre risorse sono cantierate per il maltempo verificatosi a maggio sempre nel territorio lombardo”.

Ha concluso Ventura: “Insieme all’assessorato all’Agricoltura siamo più volte intervenuti per assicurare alle aziende agricole il proseguo dell’attività e per la messa in sicurezza del nostro reticolo idrico. Accanto a tali azioni sarà mia cura intervenire in sinergia con l’Assessore regionale Beduschi per prevedere già nella prossima programmazione ulteriori misure, compatibilmente con le disponibilità di bilancio per la sicurezza idraulica nelle aree agricole”.

