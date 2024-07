Soddisfazione di Confcommercio Mantova per il riconoscimento, da parte della Regione, di 53 attività storiche e di tradizione virgiliane; per 23 di queste, è stata proprio Confcommercio a presentare la domanda.

“In Confcommercio Mantova – sottolinea il direttore generale Nicola Dal Dosso – opera da tempo lo Sportello Attività Storiche che fornisce assistenza nella richiesta del riconoscimento e nei Bandi regionali; è inoltre attivo, con un numero crescente di aziende aderenti, il Gruppo Imprese Storiche, che rappresenta alcune delle più importanti realtà del terziario di mercato protagoniste sul territorio da decenni“.

“Le Attività Storiche – commenta la presidente del Gruppo Imprese storiche Emma Coppini – sono una preziosa risorsa economica e sociale, oltre che un modello, in quanto hanno saputo adeguarsi ai tempi innovando, riuscendo a gestire il cambiamento e il ricambio generazionale con intraprendenza e resilienza”.

Questo l’elenco delle 23 neo attività storiche la cui domanda era stata presentata da Confcommercio Mantova:

AUTOCENTER

AUTORICAMBI SARTI

BAR CASALPOGLIO

CARROZZERIA PICCININI

DOPPIOZEROPIU’

EMPORIO BIANCHINI

ENRICO GIOVANZANA

ETRE’

EUROCAR

GELATERIA BIANCA

LA STORICA BOTTEGA

MAGNANI ONORANZE FUNEBRI

MAZZALI

PARRUCCHIERI TIPA

PASTICCERIA “LA FAVORITA”

RISTORANTE ALL’ANGELO

RISTORANTE DAL PESCATORE

RISTORANTE IL TARTUFO

ROSSI FERRAMENTA

SALVARANI SPORT

TRATTORIA LA PESA

TRATTORIA QUATARCA’

VAIFRO STUDIO PARRUCCHIERE

Confcommercio Mantova le premierà, entro la fine dell’anno, nel corso di una cerimonia speciale, in linea con quanto era stato fatto lo scorso aprile per le Attività riconosciute come Storiche, da Regione Lombardia, nel 2023.

