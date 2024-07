Eco Ostello Interflumina sempre più casa della grande atletica: la società di Casalmaggiore ha infatti invitato per un importante convegno di formazione i migliori atleti lombardi nella fascia d’età 16-18 anni nel pomeriggio di mercoledì. Casalmaggiore dunque come base operativa del primo raduno tecnico di questo tipo nell’Eco Ostello, da mercoledì a venerdì. Un percorso nuovo intrapreso dalla Fidal Lombardia con Gianni Mauri, che ha voluto inaugurare proprio a Casalmaggiore questo nuovo metodo d’approccio teorico e pratico.

“Mindfulness”, del quale ha parlato la dottoressa Rosanna Massari, è un termine che può essere tradotto come presenza, fisica ma anche della mente e del cuore e rappresenta un vero addestramento per vivere la vita che accade attimo dopo attimo, senza essere sopraffatti da pensieri fagocitanti o emozioni, come ansia, paura, stress durante la competizione sportiva.

G.G. (video Alessandro Osti)

