A volte spulciamo tra gli appelli dei canili – o dei gattili – sparsi sul territorio. E’ più forte di noi, che tra uomini, gatti e cani, in fondo amiamo tutti. E che vorremmo vedere felici sia gli uni che gli altri. Ieri, tra i vari appelli, ci è rimasta impigliata all’anima una bassottina del Progetto Canile di Guidizzolo. Un’anima errante, in fondo come la nostra. Non ne ha nessuna colpa, ma è rimasta sola. E cerca qualcuno disposto a condividere la propria anima con la sua.

Lei si chiama Guendalina. E questo è l’appello dei volontari di Guidizzolo. Se riuscite a darci una mano e a darla a loro, nessuno ve ne renderà merito. Avrete qualcuno da seguire, a cui dare e da cui ricevere (almeno 100 volte tanto, e questa è una garanzia) amore. Unico, cristallino, incondizionato.

“Guendalina – scrivono i volontari di Guidizzolo – è arrivata in canile perché i suoi anziani proprietari non sono in grado di prendersene cura… È una bassottina nana molto sovrappeso, ha circa 7 anni e non ci vede, pensiamo abbia perso la vista per una predisposizione genetica.

La piccola è molto scossa dall’abbandono e disorientata, ma quando sente passare una persona esce dalla cuccia scodinzolando. Si cerca per lei un’adozione del cuore con la massima urgenza, soprattutto viste le temperature così alte di questo periodo. È necessario un contesto tranquillo con un giardino ben recintato.

Adozione in Lombardia o limitrofi, chi vuole adottare deve venire di persona a conoscere il cane. È necessario giardino perché non va al guinzaglio. Per info e adozione: 371/1554657 (se non rispondo lasciare un messaggio whatsapp)”

