Continuano a pieno ritmo i lavori straordinari nel Comune di Viadana, con una serie di interventi infrastrutturali, volti a migliorare il decoro urbano e gli edifici del Comune. L’amministrazione comunale, attraverso il lavoro coordinato dei vari uffici preposti, ha avviato importanti opere che riguardano la realizzazione della nuova palazzina degli appartamenti comunali in Via San Francesco a Viadana, il restyling del Cinema Lux di San Matteo e la riqualificazione dell’area delle ex scuole di Cizzolo.

Via San Francesco In Via San Francesco, sono state demolite le strutture vetuste che ospitavano le case popolari. Nelle prossime settimane, si procederà alla costruzione del nuovo edificio, che offrirà appartamenti moderni e confortevoli ai cittadini.

In merito a questo intervento si sottolinea come sia stato possibile arrivarvi, grazie all’approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto esecutivo per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico degli alloggi di proprietà comunale. Il progetto, finanziato tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con oltre 2,7 milioni di euro, prevede la ristrutturazione di vari immobili a uso residenziale. L’intervento più rilevante riguarda proprio sull’immobile di Via San Francesco 33, demolito e ricostruito per un importo di 1.390.962,16 euro.

Cinema Lux di San Matteo Il Cinema Lux di San Matteo è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. Nell’ultimo consiglio comunale, è stata approvata una variazione di bilancio che ha stanziato ulteriori 20.000 euro per il restyling della facciata. Già nel dicembre 2023, l’Ufficio Tecnico Comunale aveva predisposto una serie di interventi, tra cui la fornitura di porte in alluminio, nuovi corpi illuminanti, opere di lattoneria, lavori edili interni, serramenti, pavimentazione, impianti termoidraulici, tinteggiature interne, e impianti di rilevazione fumi e antincendio. Questi lavori sono stati affidati a ditte locali, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel sostenere l’economia del territorio.

Area Ex Scuole di Cizzolo Nell’area delle ex scuole di Cizzolo, la ditta incaricata ha completato le demolizioni, e nelle prossime settimane si procederà all’adeguamento dell’area con la creazione di un parco polivalente. Questo progetto rientra nel piano di riqualificazione urbana finanziato dal bando di Regione Lombardia per lo Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024, che coprirà il 50% dell’importo complessivo dei lavori, stimati in circa 200.000 euro.

In merito a questi interventi, di significativa importanza per il Comune di Viadana, il sindaco Nicola Cavatorta dichiara:

“Mi ritengo soddisfatto sullo stato di avanzamento delle opere. Sono interventi che vedono l’impegno dell’amministrazione comunale e i vari uffici da anni, conseguenza di programmazione, partecipazione a bandi per l’ottenimento di finanziamenti, progettazioni ed individuazione delle ditte. L’augurio di poter restituire il tutto rinnovato e in tempi brevi alla cittadinanza.”

In merito agli interventi di via San Francesco, a Viadana, relativi agli immobili comunali, l’assessore ai Servizi Sociali, Mariagrazia Tripodo, ha voluto evidenziare l’importanza degli stessi:

“Anche grazie a questi interventi di riqualificazione, stiamo perseguendo uno dei nostri principali obiettivi: il tema dell’abitare. Questo tema è particolarmente sentito in questo momento, non solo dal punto di vista edilizio, ma anche sociale. Questi interventi non solo migliorano le condizioni strutturali delle abitazioni, ma hanno un impatto significativo sulle condizioni sociali dei nostri cittadini che vivono negli alloggi comunali.”

In merito a queste importanti opere, il vicesindaco Alessandro Cavallari: “Con grande soddisfazione possiamo comunicare il proseguo dei lavori che hanno come finalità ultima la riapertura del Cinema Lux di S.Matteo : i lavori proseguono e l’obiettivo finale è sempre più a portata di mano.

Nel frattempo, a Cizzolo proseguono spediti i lavori di riqualificazione delle ex scuole che attraverso la realizzazione di un parco verde polivalente daranno la possibilità ai cittadini di fruire di luoghi fino ad ora non utilizzabili.

Si proseguirà poi con la riqualifica della zona attigua al Monumento dei caduti di Cavallara in un’ottica di miglioramento del decoro urbano dell’area, nel mentre sono in corso dialoghi con gli enti preposti per la riqualifica della zona di Torre d’Oglio.”

