Dopo il Consiglio Comunale di insediamento è tempo di affrontare le questioni per quel che l’opposizione può fare: fungere da pungolo, in positivo, per le questioni concrete che interessano il territorio. Annamaria Piccinelli (Vivace e Sostenibile) ha presentato ben tre interpellanze relative a tre argomenti in auge: tangenziale, Vicomoscano e Ponte. Le interpellanze verranno probabilmente affrontate mercoledì 31 luglio nel primo Consiglio Comunale vero e proprio.

“Il gruppo Movimento Vivace e Sostenibile – ci spiega Annamaria Piccinelli – parte subito dai fondamentali: Tangenziale e Ponte e da alcune notizie discretamente buone, altre meno“.

ASOLANA – “Sull’Asolana sono stati istallati i varchi per misurare i flussi di traffico e aggiornare i dati, fermi al 2017. Noi lo avevamo chiesto giusto un anno fa in Consiglio e scrivendo anche ad Anas e non si sa in che misura sia servito, ma l’importante è che questa indagine sia avviata“.

L’altra notizia positiva sta nelle parole dell’Assessora Terzi riportate dalla stampa del 23 Maggio scorso: “poco più di due mesi fa, il Presidente della Provincia e Bongiovanni sono venuti in Regione Lombardia per presentarci un progetto alternativo rispetto a quello legato alla Ti-Bre. Come Regione abbiamo particolarmente apprezzato… dovendo recuperare gli importi a sostegno dell’opera medesima. Dunque la Regione potrebbe contribuire finanziariamente all’opera e poi c’è la Provincia che come si legge sul programma di Bongiovanni a pag 25 è l’unico ente che può progettarla e affidarne i lavori.

Da qui parte la nostra interpellanza. Come fanno la Provincia a progettare e la Regione a finanziare la tangenziale “bassa”, se nei piani programmatici dei due Enti l’opera non è ancora stata inserita a distanza di 10 anni esatti dal suo concepimento? Nei due piani è presente solo la Tangenziale complementare alla TiBre, non quella alternativa. L’Amministrazione intende e come, sollecitarne l’inserimento?”

VICOMOSCANO – Bisognerà prima o poi affrontare la questione del traffico pesante che gravita per la frazione di Vicomoscano. Intanto Vivace & Sostenibile prova a cercare qualche risposta in più… “Anche l’altra interpellanza parte da una notizia positiva, per noi che abbiamo portato il tema più volte in Consiglio: l’installazione del varco per contare il traffico pesante in divieto, insistente su Vicomoscano. Da qui le nostre due domande. Poiché il divieto vale sia provenendo da Casalmaggiore che da Casalbellotto, perché c’è un varco solo? Inoltre quali sono i camion in divieto? Ad esempio, un camion proveniente da Casalmaggiore, e quindi da ovest, e che deve andare alla ditta Cantini, che è all’estremità est del paese, è autorizzato ad attraversare il centro o deve prendere la gronda nord e arrivare da Casalbellotto, come a noi sembrerebbe opportuno? L’inverso dicasi, ad esempio, per L’Emiliana“.

PONTE PO – Infine un’interpellanza su una notizia meno confortante: l’allarme lanciato dal Comitato TrenoPonteTangenziale sul ritardo nella presentazione del progetto del ponte sul Po. “Si tratta di un mesi di ritardo – conclude Annamaria Piccinelli – ma considerando che siamo solo ai preliminari e il grosso del lavoro è ancora tutto da fare, chiediamo gli intendimenti dell’Amministrazione rispetto alle possibili azioni di sollecito. Nel frattempo è avvenuto un vertice sul tema, è stato mostrato a Sindaco e Comitato il progetto di fattibilità, quindi speriamo di riuscire a carpire qualche notizia in più rispetto a quelle lette in questi giorni”.

