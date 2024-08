La Camera di Commercio di Cremona presenta una iniziativa formativa gratuita, denominata “Bike Academy”, in collaborazione con il Consorzio Sol.Co Cremona, Confartigianato Imprese Cremona, Mestieri Lombardia Cremona e l’Istituto “Janello Torriani”. L’iniziativa si rivolge a un massimo di 10 persone maggiorenni, occupate o disoccupate, che desiderano intraprendere una carriera nella bike economy, con un’attenzione particolare alla meccanica avanzata, alla manutenzione delle biciclette e delle e-bike e alle tecniche di riparazione. Cinque posti saranno riservati a disoccupati under 30. I partecipanti avranno l’opportunità di seguire esperti del settore, attraverso lezioni pratiche e teoriche, in un’esperienza formativa, completa ed immersiva.

“La Camera di Commercio di Cremona – dichiara il Commissario Straordinario Gian Domenico Auricchio – è orgogliosa di sostenere la “Bike Academy”, un’iniziativa gratuita volta a formare i futuri professionisti della bike economy. L’economia che ruota attorno alla bicicletta, rappresenta un settore in rapida crescita e questa attività vuole favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali per la nostra provincia, promuovendo la mobilità green. Siamo convinti che investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze locali sia la chiave per sostenere l’economia del nostro territorio e promuovere un futuro più sostenibile”.

Il corso, gratuito per i partecipanti, erogato in presenza a Cremona nell’autunno prossimo, prevede 60 ore teoriche e pratiche con l’aggiunta di 8 ore di corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il ‘Laboratorio del Fare’ non solo fornirà competenze tecniche avanzate, ma potrà anche favorire la costruzione di una rete di professionisti qualificati pronti a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

“Come Confartigianato Cremona – afferma il Presidente Stefano Trabucchi – siamo convinti che avvicinare giovani e meno giovani alle attività artigiane sia un obiettivo da perseguire, costantemente. Questa iniziativa rappresenta uno strumento formativo fondamentale per trasmettere il “saper fare” e per inserire le persone nel mondo del lavoro: la Bike Academy a Cremona nasce proprio con questo scopo. Confido che questa opportunità venga sfruttata al meglio in quanto conosciamo il potenziale di crescita di questo settore. Penso, inoltre, che il sistema-bike possa generare sul nostro territorio un alto valore aggiunto, quindi mi auguro un elevato numero di adesioni”.

Il programma prevede cenni su: la genesi della bicicletta, lo studio e l’analisi dei materiali, la trasmissione e gli altri elementi della bicicletta, come attrezzare un’officina per biciclette ed e-bike e gestire rifiuti e materiali pericolosi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto 2024. Per iscrizioni e per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0372/1786314 o l’indirizzo e-mail cremona@mestierilombardia.it

