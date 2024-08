Domenica 1 settembre 2024 a Sabbioneta in piazza d’armi, in concomitanza con il mercatino dell’antiquariato ci sarà un openday di scherma storica rinascimentale organizzato dalla Sala d’Arme Achille Marozzo di Cremona in collaborazione con pro loco di Sabbioneta e comune di Sabbioneta. e dove verranno invitate a partecipare le altre Sale d’arme di Lombardia ed Emilia Romagna.

L’evento inizierà alle 9.00 e terminerà alle 18.00 (con intervallo per la pausa pranzo) saranno invitati adulti e bambini a provare in tutta sicurezza la scherma storica rinascimentale, con armi apposite che non provocano danni sotto la vigile sorveglianza dei maestri e schermidori esperti.

