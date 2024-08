Quattro fine settimana all’insegna della bicicletta e della scoperta del territorio grazie a un programma di escursioni arricchite da visite ed eventi culturali. È Terra Fiume, il Festival delle ciclovie cremonesi, che nei mesi di settembre e ottobre condurrà i partecipanti a pedalare tra suggestivi paesaggi di pianura compresi tra i fiumi Adda, Oglio e Po. La manifestazione arriva a conclusione del lavoro di mappatura di circa 970 km di itinerari cicloturistici che ha coinvolto più di 36 comuni della provincia di Cremona.

Il progetto, realizzato e coordinato da Confcommercio Imprese per l’Italia, provincia di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia, ha infatti permesso di sviluppare l’app ufficiale “SellaGo” che integra numerose tipologie di itinerari, dai percorsi adatti a famiglie a quelli indirizzati a sportivi e cicloturisti, tutti prevalentemente su ciclabili, strade secondarie e sentieri di campagna. Uno strumento digitale in più per andare incontro alle esigenze del cicloturismo, settore che ha registrato un interesse crescente e che ben si combina con la fruizione “slow” che la pianura cremonese può offrire.

Diversi i tour in programma a Terra Fiume tra settembre e ottobre, periodo ideale per pedalare e visitare i borghi ed entrare in contatto con le loro tradizioni. Protagonista dunque la bicicletta come mezzo migliore per raccontare un territorio unitario e attrattivo da un punto di vista turistico.

“Tra Oglio e Postumia” è il titolo del primo fine settimana a pedali che darà il via al circuito di eventi il prossimo 7 e 8 settembre. Durante la due giorni i tour cicloturistici condurranno i partecipanti ad avventurarsi sull’antica Via Postumia e lungo la greenway del Parco dell’Oglio, alla scoperta delle storie dei Dovara e dei Picenardi tra palazzi e castelli, e ancora ad incontrare la festa del Palio di Isola Dovarese. Non mancheranno momenti di sosta per gustare i piatti della tradizione nelle diverse osterie locali.

L’intera manifestazione, che prevede anche eventi culturali, mostre e spettacoli, proseguirà le settimane successive sulle “Vie dell’Adda” il 21-22 settembre, “Tra Ville e Cascine ” il 5-6 ottobre e infine nei territori lungo il fiume Po il 19-20 ottobre.

Tutti i tour prevedono la prenotazione online sul sito: www.terrafiume.it

Il PROGRAMMA DI TOUR CICLOTURISTICI TERRA FIUME:

7-8 Settembre Tra Oglio e Postumia Piadena, Isola Dovarese, Torre de’ Picenardi, Pessina Cremonese, Calvatone, Tornata.

21-22 Settembre Le vie dell’Adda

Pizzighettone, Formigara, San Bassano, Soresina, Soncino, Castelleone.

5-6 Ottobre Tra Ville e Cascine

Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Frati, Castelverde, Robecco d’Oglio.

19-20 Ottobre Tra Po, Pievi e Cascine

Sospiro, Stagno Lombardo, Malagnino, Bonemerse, Vescovato, Pieve San Giacomo.

© Riproduzione riservata