La giunta di Viadana ha di recente approvato la delibera relativa alle opere di manutenzione straordinaria della viabilità alternativa al ponte di ingresso alla frazione San Matteo. Si tratta del progetto esecutivo, per un importo totale di 220mila euro, interamente finanziati da Regione Lombardia come sostegno ai disagi creati dalla chiusura del ponte sul Ceriana tra il 2022 e il 2023.

“Le strade individuate per gli interventi – spiega il sindaco Nicola Cavatorta – sono quelle concordate con gli uffici regionali in quanto bisognava attenersi al fatto che fossero inerenti alla viabilità alternativa e quindi maggiormente sollecitate dal transito causa chiusura del ponte. Siamo consapevoli che anche via Trieste che attraversa il centro di San Matteo versa in cattive condizioni: sarà nostra cura trovare un accordo con la Provincia, Ente proprietario e gestore, per programmare un intervento. Per quanto riguarda invece via Montesauro nella zona Cavallara-Cizzolo, segnalata da tempo, abbiamo aperto il dialogo con il gestore dell’acquedotto che si è impegnato ad intervenire a breve con lavori alla rete e conseguente ripristino”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata