Tre ringraziamenti nel momento di lasciare la Direzione responsabile di Cremona1 e dei quotidiani online CremonaOggi, CremaOggi, OglioPoNews e CremonaSport nelle mani del collega Simone Arrighi.

Il primo ringraziamento va all’Editore che mi ha affidato – da Direttore editoriale – la responsabilità dei nostri mezzi in una fase di grande innovazione con un mandato preciso: integrare e riorganizzare la redazione, definirne le linee guida e indirizzare la fase di sviluppo. Un passaggio che vive dentro la grande trasformazione del mondo dell’informazione, che punta nella creazione di piattaforme per diffondere al meglio i contenuti di qualità che la redazione produce ogni giorno.

Il secondo ringraziamento va alla Redazione. Lo penso da sempre: le redazioni sono luoghi incredibili dove lavorare. Sensibilità diverse, interessi culturali diversi, ma una comune determinazione a raccontare la realtà. La Redazione che produce ogni giorno i nostri servizi televisivi, le news online, gli approfondimenti, le trasmissioni è il cuore pulsante di un gruppo che conta sulle competenze di molte e insostituibili aree aziendali – tecniche, amministrative, digitali, commerciali – per arrivare fino a voi, il nostro pubblico.

Il terzo ringraziamento è per Cremona e la sua provincia, per le sue Istituzioni. Per tutti voi che ci seguite in TV, che ci leggete ogni minuto, che ci fate sapere cosa pensate di quello che facciamo. Donne e uomini di Cremona e della sua articolata, viva, ricca provincia. Siete tantissimi, continuate ad aumentare ed è sfidante sapere che siamo la vostra linea informativa insostituibile. Il nostro impegno è a fare sempre di più e meglio.

Lascio la direzione a Simone Arrighi, un collega nato dentro il nostro Gruppo e profondo conoscitore delle cose e delle dinamiche delle nostre comunità. Insieme alla Redazione le saprà raccontare e interpretare al meglio. Sarà interlocutore per tutti e per ognuno di voi. Mi avrà al suo fianco come Direttore editoriale, ruolo che l’Editore mi ha affidato a maggio dello scorso anno e al quale ritorno.

Lucio Dall’Angelo

© Riproduzione riservata