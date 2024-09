Nella Giornata Europea della Cultura Ebraica, domenica 15 settembre, sinagoga e cimitero ebraico di Sabbioneta si aprono al pubblico con visite guidate. Il cartellone delle iniziative è realizzato da Comune di Sabbioneta, Pro Loco Sabbioneta e Fondazione Sabbioneta Heritage con Ucei – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Comunità Ebraica di Mantova, con il contributo di Regione Lombardia e rientra nel progetto Dreaming Sabbioneta – Un sogno lombardo.

Spiega il Sindaco, Marco Pasquali: “Sabbioneta ci tiene anche quest’anno a celebrare la Giornata europea della cultura ebraica con eventi e iniziative dedicate. Sabbioneta è attenta a conservare e valorizzare tutte le reti di cui fa parte in chiave turistica e culturale. Il mondo ebraico ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo della città nei secoli e conservare e custodire oggi questa tradizione è per noi importante”.

“Domenica 15 settembre, in Italia, torna l’appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Il tema di quest’anno – spiega Alberto Sarzi Madidini, cultore di storia locale e autore di articoli, saggi e libri relativi a Sabbioneta, la sua storia, i suoi personaggi – è la famiglia, un argomento che si lega in particolar modo alla plurisecolare storia della Comunità Ebraica di Sabbioneta. Fu proprio una famiglia, quella dei fratelli Bonaiuto e Bonaventura, che nel 1436 dà inizio alla Comunità. Nel 1551 la famiglia Foà aprì nella propria casa una stamperia che divenne un punto di riferimento fondamentale per la cultura ebraica europea. Nel 1813 la famiglia Forti offrì il terreno da adibire a Cimitero, mentre nel 1824 un’altra famiglia Forti mise a disposizione la propria abitazione per edificare la nuova sinagoga. Domenica 15 settembre alle ore 10.30 al cimitero ebraico di Borgofreddo, dove sono conservate cinquanta lapidi, alcune di grande interesse storico, ripercorreremo la storia del cimitero e delle famiglie ebraiche locali. Occasione anche per informare sugli eventi che si terranno a novembre per ricordare i duecento anni dalla costruzione della Sinagoga”. Il cimitero sarà aperto e visitabile, dalle 10 alle 19, con orario continuato (ingresso libero).

Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 la sinagoga sarà accessibile a tutti gratuitamente. Sarà presente una guida fissa messa a disposizione dalla Fondazione Sabbioneta Heritage che illustrerà ai visitatori la storia della comunità ebraica sabbionetana e della sua magnifica sinagoga. Nell’adiacente sala espositiva saranno esposti i rari e preziosi libri della stamperia ebraica di Sabbioneta che arricchiscono la collezione della Pro Loco. Al bookshop della sinagoga sarà possibile acquistare libri di storia e cultura ebraica a prezzo scontato, scelta voluta per favorire la divulgazione alle tematiche afferenti l’ebraismo e le comunità ebraiche.

