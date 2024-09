Nella giornata di mercoledì, è partito un contingente di 18 unità altamente specializzate dei Vigili del Fuoco della Lombardia in supporto ai colleghi dell’Emilia Romagna. Il gruppo di soccorso è partito dai comandi di Cremona Bergamo, Lecco, Sondrio, Lodi, Pavia e Milano, a bordo di sette automezzi.

La colonna mobile regionale della Lombardia è partita in assetto di contrasto del rischio acquatico, Nucleo SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale). L’impegno dei Vigili del Fuoco della Lombardia dimostra la solidarietà e la collaborazione tra le diverse regioni italiane in caso di calamità e situazioni di emergenza. Il loro pronto intervento e la professionalità sono fondamentali per garantire la sicurezza e il supporto alle popolazioni colpite.

