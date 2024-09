Al via sabato 21 settembre 2024 la seconda edizione di Sabbioneta Chamber Opera Festival, manifestazione ideata da Concetto Armonico Aps con la direzione artistica di Andrea Castello. Il Festival si realizza con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Comune di Sabbioneta, Fondazione Cariplo e Fondazione Sabbioneta Heritage, con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco Sabbioneta e Festival IT.A.CÀ.

Da sabato 21 a domenica 6 ottobre un ricco cartellone di eventi musicali arricchirà la vita culturale di Sabbioneta e non solo: in programma concerti, opere in forma di concerto e un intermezzo barocco di scuola napoletana. Il Teatro all’Antica è la sede principale del Festival, che interessa però anche la Chiesa di Villa Pasquali e l’Auditorium Monteverdi a Mantova.

“Produrre cultura è naturale per una città come Sabbioneta e per un teatro come il nostro”, dichiara il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali, che continua: “Proporre eventi culturali di questa qualità e allacciare di volta in volta collaborazioni importanti come questa invece non è affatto banale. Un Festival che si propone di mettere in relazione il Teatro Olimpico di Vicenza con quello sabbionetano di Scamozzi, un Festival che si fa internazionale, giovane e attento alla storia insieme, che punta su qualità e ricerca continua, grazie al lavoro del direttore artistico Andrea Castello che anche quest’anno torna a riempire di grande musica il nostro Teatro all’Antica e altri luoghi magici di Sabbioneta”.

“Sono felice di ritornare a Sabbioneta con il suo splendido Teatro all’Antica per rinsaldare il ponte culturale attraverso la musica tra i due teatri Olimpici delle nostre città”. Queste le parole di Andrea Castello, direttore artistico a Sabbioneta e del festival Vicenza in Lirica. “Quest’anno – spiega – a Sabbioneta ci saranno alcune eccellenze del mondo della lirica con un programma ricco di eventi, ma non dimentichiamo la formazione e la valorizzazione dei giovani cantanti lirici, punto focale della nostra attività e che da sempre ci distingue”.

“Fondazione Sabbioneta Heritage – rimarca il Direttore della stessa, Ezio Zani – è compiaciuta di essere anche quest’anno partner fondamentale nella realizzazione del festival, mettendo a disposizione il Teatro all’Antica e rinsaldando con ciò un rapporto che ritiene assolutamente strategico con Vicenza. Rapporto che si basa sia sull’evidente affinità culturale e storica con il Teatro Olimpico, sia sull’intrinseca qualità del programma che viene offerto anche quest’anno al pubblico”.

Importanti nomi di primo piano della scena odierna spiccano nel cartellone: Barbara Frittoli, Sara Mingardo, Laura Polverelli, Vivica Genaux, Joseph Dahdah, Said Gobechiya, Maria Elena Pepi, Marcos Madrigal, Roberto Loreggian, Francesco Galligioni, Marco Tezza, l’Accademia degli Astrusi, e l’Arte de’ Sonadori. A loro si affiancano giovani solisti che hanno debuttato in occasione del Festival Vicenza in Lirica al Teatro Olimpico di Vicenza.

L’inaugurazione, sabato 21 settembre (ore 21, Teatro all’Antica – ingresso a pagamento) sarà affidata al capolavoro di Mahler “Das Lied von der Erde” proposto dall’Ensemble strumentale dei Conservatori “L. Campiani” di Mantova e “A. Pedrollo” di Vicenza, dal mezzosoprano Laura Polverelli e dal tenore Joseph Dahdah, diretti da Marco Tezza. “Das Lied von der Erde” verrà replicato lunedì 23 settembre (ore 18) all’Auditorium “Monteverdi” del Conservatorio di Mantova.

Domenica 22 settembre, sempre al Teatro all’Antica (ore 18 – ingresso a pagamento) sarà protagonista Rossini, con il concerto “La Cenerentola in viaggio a Sabbioneta”, che abbina un estratto dall’omonima opera ad altri brani del musicista pesarese. In scena Giulia Alletto, Silvia Porcellini, Quan Zhou, Carlo Sgura, Gianpiero Delle Grazie, Huigang Liu, accompagnati al pianoforte da Marco Dal Carrobbo.

Venerdì 27 settembre (ore 20.45 – ingresso libero) il festival si sposterà nella Chiesa di Villa Pasquali per il concerto di musica sacra “Inno a Maria” che vede il baritono Said Gobechiya accompagnato all’organo da Alessandro Marini. In programma alcuni tra i più bei brani della musica sacra di Schubert, Gomez, Handel, Bruckner, Stradella, Mendelssohn, Haydn, Ravel e Franck.

Sabato 28 settembre (ore 21 – ingresso a pagamento) il Festival ritorna al Teatro all’Antica di Sabbioneta con “Dialoghi”. Nella prima parte del concerto il pianista cubano Marcos Madrigal eseguirà brani di Haendel, Bach, Schumann, Rachmaninov. Quindi con il soprano Barbara Frittoli proporrà La Canzone dei Ricordi di Martucci.

Domenica 29 settembre (ore 18 – ingresso a pagamento) nella Chiesa dell’Incoronata verranno eseguiti due tra i più suggestivi capolavori della musica sacra: lo Stabat Mater di Pergolesi e il Nisi Dominus di Vivaldi, interpretati dal contralto Sara Mingardo, dal soprano Maddalena De Biasi e dall’Accademia degli Astrusi, con la direzione di Federico Ferri.

Venerdì 4 ottobre (ore 21 – ingresso libero) al Teatro all’Antica giovani solisti reduci da una masterclass con Barbara Frittoli, accompagnati al pianoforte da Alessandro Marini omaggeranno Giacomo Puccini nei 100 anni dalla morte.

“All’ombra della Serenissima” è il concerto barocco che il Festival proporrà sabato 5 ottobre (ore 21 – ingresso a pagamento) ancora nel contesto unico del Teatro all’Antica. Il mezzosoprano Vivica Genaux, accompagnata al clavicembalo da Roberto Loreggian e al violoncello da Roberto Galligioni, interpreterà alcune tra le più belle pagine musicali composte tra il XVII ed il XVIII secolo.

Sabbioneta Chamber Opera Festival andrà a concludersi domenica 6 ottobre (ore 17 – Teatro all’Antica – ingresso a pagamento) con l’intermezzo buffo “Rosicca e Morano” di Francesco Feo, affidato all’interpretazione di Maria Elena Pepi (mezzosoprano) e Said Gobechiya (baritono), con la mise en espace di Ilaria Sainato, e l’ensemble “L’Arte de’ Sonadori” diretti dal clavicembalo di Luca Marcadella.

I biglietti per gli eventi che prevedono ingresso a pagamento hanno un costo di 15 € (ridotto 12 €) e sono in prevendita all’InfoPoint Sabbioneta (piazza d’Armi 1 – Sabbioneta, biglietteria@sabbionetaoperafestival.it, T. 3496209712) e online su vivaticket.com.

