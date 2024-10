Il Museo Diotti, con le sue collezioni che documentano l’arte a Casalmaggiore e in Lombardia dal Settecento a oggi, propone un’interessante iniziativa volta a raggiungere un nuovo pubblico. A partire dal 6 ottobre, ogni prima domenica del mese, offriremo una visita guidata in una lingua diversa: il 6 ottobre in inglese, il 3 novembre in arabo, il 1° dicembre in francese.

Trattandosi della prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito, così come la visita che si terrà a partire dalle ore 16, per una durata di un’ora e mezza circa. Non è richiesta prenotazione e l’attività si terrà indipendentemente dal numero dei partecipanti. A occuparsi delle visite sarà un’operatrice che parla perfettamente quattro lingue, Meriem Dougani. Laureata in Civiltà e Lingue straniere moderne, la dott.ssa Dougani collabora attualmente con il Museo Diotti quale volontaria del Servizio Civile Nazionale.

Considerando la forte presenza di cittadini stranieri a Casalmaggiore e nel territorio, pensiamo che la proposta di visite guidate in lingua rappresenti per loro una facilitazione utile a favorire la conoscenza del nostro patrimonio artistico e una miglior integrazione nel contesto culturale locale. Se le tre visite programmate avranno successo, ne saranno calendarizzate altre nel 2025.

