Firmato l’accordo tra enti che porterà alla realizzazione della cosiddetta rotatoria dei Compartitori, un’opera attesa da tempo e il cui costo stimato si aggirerà sugli 820 mila euro.

La nuova rotatoria metterà in sicurezza l’incrocio tra la strada provinciale 7, Via Compartitori e Strada Olza a Mariana Mantovana. In una riunione svoltasi nei giorni scorsi a Palazzo di Bagno a Mantova, sono infatti state individuate le modalità di finanziamento dell’opera i cui costi, in base a quanto meglio precisato nell’accordo, saranno così ripartiti:

500 mila euro da Regione Lombardia

110 mila euro da Provincia di Mantova

160 mila euro dal Comune di Mariana Mantovana

30 mila euro dal Comune di Asola

20 mila euro dal Comune di Piubega

“Sono lieto di poter dare questo annuncio”, spiega il presidente della Provincia Carlo Bottani. “È stato trovato l’accordo per la copertura finanziaria e ancora una volta un forte ringraziamento va a Regione Lombardia che in questa area del nostro territorio investirà mezzo milione di euro per la riqualificazione di una pericolosa intersezione stradale”.

L’ente di Palazzo di Bagno era al lavoro da tempo per trovare una soluzione e concretizzare il progetto.

La Provincia a maggio di quest’anno aveva approvato in linea tecnica il Documento di Indirizzo per la progettazione dell’opera il cui costo è stimato appunto in 820.000 euro.

L’intersezione tra le tre strade attualmente è di tipo canalizzato con obbligo di precedenza per i veicoli provenienti da Mariana Mantovana lungo la SP 7 e per quelli che arrivano da Piubega lungo Strada Olza.

La configurazione dell’intersezione al momento non garantisce un’idonea percezione dell’obbligo di precedenza da parte dell’utenza. Inoltre i veicoli che percorrono il lungo rettilineo via Compartitori – SP 7 tendono ad assumere una velocità di percorrenza molto elevata.

Di conseguenza il nodo stradale presenta un livello di sicurezza non accettabile e purtroppo l’incrocio è già stato teatro di incidenti.

La Provincia in accordo con i Comuni di Asola, Mariana Mantovana e Piubega intende migliorare la sicurezza dell’intersezione attraverso l’adozione di una soluzione viabilistica a rotatoria che avrà come vantaggio la riduzione della velocità di tutti veicoli che impegnano l’incrocio, grazie a un’attenta calibratura delle geometrie delle corsie di immissione e di uscita e all’imposizione dell’obbligo della precedenza lungo tutte le corsie di immissione. Inoltre in caso di incidenti con la riduzione della velocità dei veicoli, saranno più limitate le conseguenze per mezzi e persone.

Il Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture Complesse dell’Area Lavori Pubblici della Provincia ha redatto il Documento di Indirizzo alla Progettazione: approvate con apposito Accordo tra pubbliche amministrazioni le modalità di attuazione, nonché di finanziamento dell’opera, l’intervento verrà recepito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’ente di Palazzo di Bagno.

