Domenica 13 ottobre alle ore 16:30 presso il MuVi di Viadana l’associazione Apeiron dà il via a una serie di eventi dedicati all’energia sostenibile ospitando il divulgatore scientifico Simone Angioni.

L’incontro, dal titolo “Con la giusta energia“, vuole esplorare scientificamente il tema delle fonti energetiche alternative, centrali nel contesto attuale in cui si richiedono soluzioni efficienti e a basso impatto ambientale.

Simone Angioni, chimico di formazione, vanta un’esperienza ventennale nella divulgazione scientifica nonostante la giovane età. Autore di tre libri per Edizioni Gribaudo, è molto attivo su Instagram e ha collaborato con diversi media nazionali. Attualmente insegna presso il master in comunicazione della scienza dell’Università San Raffaele e nel corso “Scrivere di Scienza” per Feltrinelli Education.

Angioni è anche tra i fondatori di Scientificast.it, il più longevo podcast indipendente italiano a tema scientifico.

L’evento si presenta quindi come un’interessante opportunità per incontrare un comunicatore scientifico di alto livello e approfondire tematiche energetiche di grande attualità in attesa di conoscere il tema dei prossimi appuntamenti.

Sara Zammarini