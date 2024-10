Con l’arrivo dell’autunno, il Gruppo Scout Bozzolo 1 tira le somme del 46° anno di attività, caratterizzato da tante attività entusiasmanti e da indimenticabili esperienze estive.

L’anno scout, iniziato con l’inaugurazione della nuova sede in Via Poma 8 durante la Fiaccolata Natalizia, ha visto il gruppo intraprendere un viaggio emozionante attraverso l’Italia. Dal campo invernale sulle cime innevate del Trentino, l’avventura è proseguita fino ai boschi dell’Emilia e le coste delle Marche durante l’estate.

Proprio la bella stagione appena conclusa, ha portato 34 lupetti e lupette in una “vacanza di branco” a Felina (RE), per immergersi nel mondo de “Le follie dell’imperatore”, lungometraggio animato ambientato sulle ande, con tanto di passeggiata nel bosco in compagnia di alpaca.

44 esploratori e guide si sono invece avventurati nello “Scout Park” di Grottammare (AP), sfidandosi tra mare e cielo sul tema del manga “One Piece”. In collaborazione con i gruppi di Ostiano, Poggio Rusco e il centenario gruppo di Ostiglia, hanno vissuto esperienze uniche tra il mare marchigiano e il Parco Avventura RipAdventure.

Il Clan, composto da 10 giovani, ha percorso a piedi in Liguria l’itinerario da Genova a Monterosso. Sette giorni di cammino, focacce e mare, documentati sul nuovo profilo Instagram @clan_bozzolo1, segnando l’apertura del gruppo alle nuove tecnologie.

Il Gruppo Scout Bozzolo 1 ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo di quest’anno: dai volontari della nuova sede ai genitori, dai ragazzi ai capi, dalle cuoche ai fornitori. Con lo sguardo già rivolto alle sfide future, il gruppo si prepara ad affrontare con entusiasmo il suo 47° anno di attività, portando con sé il bagaglio di esperienze e la crescita maturata in questi mesi ricchi di avventure.

