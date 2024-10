Il territorio mantovano si muove e mette in tavola i prossimi grandi progetti infrastrutturali. Giovedì 24 ottobre si è tenuto un importante incontro che ha visto la partecipazione del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in video-collegamento, Claudia Maria Terzi, Assessore Infrastrutture e Opere Pubbliche di regionale, Carlo Bottani, Presidente della Provincia di Mantova, Roberto Lasagna, Sindaco del Comune di San Benedetto Po e Carlo Avigni, Assessore alla Viabilità del Comune di Viadana.

Regione Lombardia investirà ben 315 milioni sul territorio provinciale. Durante l’incontro è stata confermata l’attuale fase di progettazione con inizio dei lavori della Gronda Nord previsto per il 2026. Questa infrastruttura rappresenta un passo fondamentale per il potenziamento della rete viaria e per il miglioramento della mobilità nella provincia e, in particolare, per la viabilità del territorio viadanese.

Una grande collaborazione ha contraddistinto gli scambi tra gli amministratori locali e il Presidente Bottani tra i quali si è sviluppata subito una grande sinergia volta alla realizzazione di queste rilevanti opere.

“Infrastrutture di questa portata richiedono un impegno congiunto e uno sforzo significativo da parte di tutte le istituzioni coinvolte,” ha affermato l’assessore Carlo Avigni. “Siamo determinati a lavorare insieme per garantire un futuro migliore per i cittadini di Viadana.”

Il confronto ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e pianificazione, con l’obiettivo di continuare a sviluppare progetti che rispondano alle necessità della comunità e migliorino la qualità della vita nel territorio.

