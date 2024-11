In occasione del Festival dei Diritti 2024 l’associazione Amici di Emmaus, in collaborazione con CSV Lombardia Sud ETS, ha organizzato due importanti conferenze su temi di forte attualità sociale.

Il primo dei due appuntamenti è previsto per il 15 novembre alle 21 presso la sala civica di Piadena. Già a partire dal titolo, “La voce delle donne afghane futuro per l’umanità“, è chiaro il suo obiettivo: accendere i riflettori sulla situazione delle donne in un paese abbandonato a sè stesso e caduto nelle mani di fanatici che praticano la segregazione di Stato. Protagoniste della serata saranno un’attivista di RAWA (Revolutionary Association of Women of Afghanistan) e un’esponente del CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane).

Il secondo evento ospiterà invece Duccio Facchini, direttore di Altreconomia, che presenterà il libro “Chiusi dentro – I campi di confinamento nell’Europa del XXI secolo“, un’opera curata da RiVolti ai Balcani che analizza la complessa realtà dei centri di detenzione per migranti nel continente europeo.

Le iniziative godono del supporto di diverse realtà del territorio, tra cui la SOMS di Torre de’ Picenardi, Agnese’s Friends ODV di Piadena Drizzona, il Circolo ACLI di Casalmaggiore, oltre al patrocinio dei comuni di Piadena Drizzona e Torre de’ Picenardi. Gli eventi si inseriscono nel più ampio programma del Festival dei Diritti, che si svolgerà dal 14 al 24 novembre 2024.

