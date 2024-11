Il diabete è una malattia metabolica diffusa anche tra i bambini e gli adolescenti che prevede come “cura”, oltre al controllo della glicemia e la somministrazione di terapia specifica, l’adozione di un’alimentazione adeguata e la pratica di attività fisica costante idonea all’età.

In Italia sono circa 20 mila i ragazzi in età scolare affetti da diabete di tipo 1 e la scuola riveste un ruolo fondamentale nella gestione di questa patologia sia attraverso la promozione di buone pratiche di salute sia nel supporto alla somministrazione di farmaci. Nel territorio dell’ATS Val Padana sono circa 600 gli alunni, ricompresi nella fascia d’età 0/18 anni, con diagnosi di diabete di tipo 1 che necessitano di particolare attenzione da parte del personale scolastico, il quale deve pertanto possedere le principali nozioni di questa malattia, conoscere i sintomi nonché i particolari bisogni terapeutici e alimentari di questi ragazzi per affrontare, in modo consapevole e per quanto di competenza, eventuali situazioni d’emergenza.

Per questo motivo l’ATS propone a tutte le scuole di ogni ordine e grado delle province di Cremona e Mantova il “Corso somministrazione farmaci a scuola”, evento formativo programmato in varie edizioni durante l’anno scolastico, che rientra tra le azioni previste dal “Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la somministrazione di farmaci a scuola”, con la finalità di formare e addestrare gli insegnanti sulla gestione, da personale “laico”, delle principali patologie per le quali si prevede la somministrazione di farmaci “salvavita” in ambito scolastico.

“La formazione non è obbligatoria ma è rivolta a tutti gli operatori scolastici interessati per garantire a tutti gli alunni che necessitano di somministrazione improrogabile di farmaci di ricevere un’appropriata assistenza, evitare incongrue somministrazioni di terapie, sostenere, là dove ve ne siano le condizioni, il percorso di empowerment individuale dell’alunno nella gestione della propria patologia – spiega Laura Rubagotti, responsabile del SSD Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali -. Nell’anno scolastico 2023/2024 sono stati organizzati 6 corsi, erogati grazie alla preziosa collaborazione del personale qualificato dei Reparti di Pediatria delle ASST di Mantova, Cremona e Crema. Questi eventi formativi hanno avuto un’elevata partecipazione che ha coinvolto 118 plessi scolastici e 755 docenti. Garantire all’alunno con diabete di tipo 1 di frequentare la scuola in tutta sicurezza, come ogni altro ragazzo, deve essere l’obiettivo di tutta la società civile assicurando così il diritto di ogni bambino ad una piena inclusione scolastica”.

Il corso rientra nel catalogo “La Salute a Scuola: progettare in Rete” a.s. 2024/2025, disponibile al seguente link https://costruirelasalute.ats-valpadana.it/30/

