In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale di Dosolo organizza una serata di sensibilizzazione dal titolo “L’ombra del male: Quando l’amore non basta“. L’evento si terrà martedì 26 novembre alle ore 21 presso il Cinema Teatro Comunale di via Cerati 9.

Ospite d’onore della serata sarà la dottoressa Maria Rosaria Palmigiano, criminologa ed esperta in psichiatria forense applicata ai sex offenders, che approfondirà le radici psicologiche e sociali della violenza di genere, fornendo strumenti concreti per riconoscere e contrastare i comportamenti abusivi. L’incontro, ad ingresso gratuito, verrà aperto dai saluti istituzionali dell’Assessore Chiara Poli e moderato dall’avvocato Bruna Bongiovanni.

L’iniziativa si propone come momento di riflessione collettiva su un fenomeno che colpisce quotidianamente le donne in tutto il mondo. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente alla serata, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso tra donne, giovani e uomini per contrastare questa piaga sociale attraverso l’ascolto, la condivisione di esperienze e l’acquisizione di strumenti di prevenzione.

