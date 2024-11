L’ex ambasciatrice Elena Basile presenterà il suo ultimo libro “L’Occidente e il nemico Permanente” sabato 30 novembre alle 17.30 all’Auditorium Santa Croce di Casalmaggiore. L’evento, organizzato dalla Tavola della Pace Oglio Po insieme alla Biblioteca Comunale A. Mortara e al Comune, vede l’adesione di numerose associazioni del territorio.

Basile, che è stata ambasciatrice d’Italia in Svezia e Belgio prima di dimettersi nel 2023 per divergenze con la politica estera italiana, è oggi una delle voci più critiche del panorama internazionale e scrive per il Fatto Quotidiano. Nel suo nuovo libro, l’autrice analizza gli scenari di guerra in Ucraina e Medio Oriente, sottolineando i rischi di un’escalation nucleare dovuta alla mancanza di mediazione diplomatica.

L’incontro, aperto al pubblico, offrirà l’opportunità di approfondire le tematiche trattate nel libro, dove l’autrice, forte della sua esperienza diplomatica, presenta una dettagliata documentazione dei fatti per aiutare i lettori a sviluppare un proprio pensiero critico al di là della propaganda.

All’iniziativa hanno aderito numerose realtà locali, tra cui Acli Casalmaggiore, Anpi, diverse associazioni culturali e ambientaliste, e le Comunità Laudato Sì.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata