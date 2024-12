Domenica 1° dicembre (ore 16 – ingresso libero) il Teatro all’Antica ospita il terzo degli appuntamenti previsti a Sabbioneta dalla rassegna “Cori a teatro – Edizione 2024”, curata e realizzata da Chorus Inside Lombardia, con il sostegno del Ministero della Cultura e di Fondazione della Comunità Mantovana, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e gli enti culturali che via via ospitano i concerti.

Protagonisti del concerto di domenica saranno i Cori “Monti Verdi” di Tirano (So), diretto da Tamara Della Vedova, e “Humana Vox” di Borgocarbonara (Mn), diretto da Simone Morandi, e “Amici In Canto” di San Biagio (Mn), diretto da Francesca Tassini.

Il Coro “Monti Verdi” è attivo dal novembre 1966 anno della sua fondazione a Tirano. Diretto per i primi 22 anni da Siro Mauro, poi da Marco Schiantarelli e Augusto Bertoletti, dal 1996 è diretto dal maestro Tamara della Vedova, già direttrice di altri gruppi e corista nel coro dell’Università Cattolica di Milano, che ha portato il “Monti Verdi” ad una rinnovata espressività e dinamicità musicale. Il repertorio attivo del Monti Verdi, comprende: canti della tradizione popolare italiana e straniera, brani di musica polifonica classica e contemporanea, canti classici della montagna ed un vasto numero di canti natalizi.

La corale “Vox Humana”, fondata nel 2005 dal maestro Simone Morandi, è una formazione composta da coristi con esperienze corali di vario genere; il repertorio spazia dalla musica sacra alla musica profana passando anche dagli spiritual agli arrangiamenti a cappella di brani famosi. In questi anni di attività la corale ha all’attivo molti concerti, stretto collaborazioni con altri gruppi corali sia italiani che stranieri.

ll Coro “Amici in-Canto” nasce dall’animazione dell’attività liturgica della comunità di S. Biagio di Bagnolo San Vito (MN) per merito di un gruppo di amici che trovano nella passione per il canto un’occasione per pregare e stare insieme. Nel 2014 si costituisce l’Associazione “Amici In-Canto”. L’organico è attualmente composto da 21 coristi, è affiancato da voci soliste e vari strumenti. Il repertorio spazia dal gospel alla musica sacra, popolare, leggera e contemporanea. Insieme all’attività liturgica, il coro esegue attività in occasione di eventi di beneficenza, concerti, cerimonie, anniversari, come anche rassegne ed iniziative proposte sui territori regionale e nazionale.

“Cori a Teatro”, che giunge alla sua terza edizione, si prefigge lo scopo di stimolare la coralità lombarda ad un ascolto reciproco ed alla conoscenza dei Luoghi di eccellenza dell’ingente e straordinario nostro Patrimonio storico artistico culturale ed ambientale. Il progetto coinvolge oltre 500 cantori provenienti da tutta la Lombardia, per un totale di 16 complessi corali. Molteplici i repertori in programma, testimoni di un amore condiviso per la musica espressa nel canto corale.

