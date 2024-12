La scuola primaria Montessori di Calvatone, parte dell’Istituto Comprensivo “G.M. Sacchi” di Piadena Drizzona, inaugura sabato 7 dicembre una nuova aula di educazione cosmica. L’evento si terrà durante l’Open Day della scuola, in programma dalle 9 alle 12, con il taglio del nastro previsto per le 11. Il progetto, dal titolo “Il cosmo in una stanza: piccoli scienziati crescono“, è stato realizzato grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia attraverso l’iniziativa “Scuola digital smart 2023” e con il contributo del comune di Calvatone.

La nuova aula si inserisce perfettamente nel metodo educativo montessoriano, che si distingue dalla didattica tradizionale per il suo approccio all’apprendimento. Nelle scuole Montessori, infatti, gli studenti non sono semplici utenti destinatari di nozioni, ma vengono considerati protagonisti attivi del proprio percorso di crescita.

L’ambiente è strutturato con materiali didattici specifici che permettono ai bambini di esplorare e scoprire in autonomia concetti matematici, linguistici e scientifici. Gli arredi sono a misura di bambino e gli alunni sono liberi di muoversi nello spazio, scegliendo le attività in base ai propri interessi e tempi di apprendimento.

L’educazione cosmica si inserisce quindi in questo metodo: attraverso questa disciplina i bambini sviluppano una comprensione olistica dell’universo e delle interconnessioni tra tutti gli elementi naturali. La nuova aula permetterà ai bambini di esplorare concetti astronomici, geologici e scientifici attraverso materiali sensoriali ed esperienze concrete, secondo la filosofia del “learning by doing” cara a Maria Montessori.

Durante l’Open Day il personale docente sarà a disposizione per illustrare il metodo educativo e rispondere alle domande delle famiglie interessate.

