Seconda sconfitta consecutiva per il Rugby Viadana 1970 sul Campo dello Stadio Zaffanella. Nella quarta giornata di Coppa Italia ad avere la meglio è stato il Mogliano Veneto Rugby che è riuscito ad imporsi sui giallo-neri con il punteggio finale di 5 a 19.

I Giallo-neri non sono riusciti ad imporsi sotto il piano fisico, perdendo possesso territoriale e peccando anche d’indisciplina, un connubio che ha portato Mogliano a risalire il campo e trovare tre occasioni propizie per la marcatura. Prima con Sangiorgi da maul, poi con l’ex Peruzzo che, sfruttando la superiorità numerica, trova il varco sulla fascia e poi allo scadere con Semenzato che guida una mischia avanzante fin dentro all’area di meta e riesce a schiacciare oltre.

Per Viadana è giunto il momento di cambiare marcia, lasciarsi alle spalle le ultime due partite con Petrarca e Mogliano, voltare pagina e puntare il mirino su Rovigo che ospiterà i giallo-neri domenica prossima per la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A Elite.

La Coppa Italia si prende alcune giornata di stop, a gennaio i giallo-neri faranno visita alle Fiamme Oro e il risultato finale deciderà chi sarà tra le due la qualificata per le semifinali del torneo.

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Sabato 14 Dicembre 2024

Coppa Italia, 4° giornata

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby (5-7) 5-19

Marcatori: p.t. 34′ m Santillan (5-0), 36′ m Sangiorgi tr Favaretto (5-7). S.t. 44′ m Peruzzo tr Favaretto (5-14), 80′ m Semenzato (5-19).

Rugby Viadana 1970: Sauze, Bussaglia, Savino, Gigli (75′ Jannelli), Bronzini (60′ Ciardullo), Paternieri M., Di Chio (50′ Maestri), Catalano, Gamboa, Santillan (56′ Dominguez), Gattia (44′ Aguirre), Loretoni (20′-34′ Aguirre), Mignucci (66′ Vallesi), Casasola (51′ Quattrini), Fiorentini (55′ Oubiña A.).

All. Gilberto Pavan

Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo (51′ Drago), Coletto, Vanzella, Zanatta (46′ Boi), Sarto, Favaretto (56′ Cervellin), Bellotto, Semenzato, Brevigliero, Finotto (65′ Pettinelli), Pontatini, Lazzaroni (51′ Carraro), Ceccato (56′ Spironello), Sangiorgi (65′ Stefani), Gentile (51′ Borean).

all. Casellato Umberto

Arb. Lorenzo Negro

AA1 Riccardo Bonato AA2 Filippo Bertelli

Quarto Uomo: Giona Righetti

Cartellini: 41′ giallo Bronzini (Viadana), 55′ giallo Gamboa (Viadana), 67′ giallo Cervellin (Mogliano)

Calciatori: 0/1 Paternieri (Viadana), 2/2 Favaretto (Mogliano)

Note: pomeriggio freddo e nuvoloso , circa 5°, campo in ottime condizioni. Spettatori 400.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 0 – Mogliano Veneto Rugby 4

redazione@oglioponews.ite

© Riproduzione riservata