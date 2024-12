Il consigliere regionale del PD Marco Carra ha presentato un Ordine del Giorno nell’ambito del Bilancio di previsione 2025 per chiedere alla Regione Lombardia l’inserimento del territorio dell’Oglio Po-Chiese nella Strategia regionale delle Aree Interne. La proposta verrà discussa in Aula a partire da martedì 17 dicembre.

L’obiettivo è di sostenere l’area a cavallo tra le province di Mantova e Cremona che presenta criticità tipiche delle zone interne: un costante calo demografico dovuto ad una popolazione sempre più anziana con i giovani che abbandonano il territorio, carenze nei servizi essenziali con ospedali e presidi sanitari sempre più distanti e difficili da raggiungere, un sistema di trasporto pubblico limitato, un tessuto produttivo fatto principalmente di piccole imprese.

“È una richiesta formale rivolta alla Regione”, spiega Carra, evidenziando come il territorio soffra di spopolamento progressivo, difficoltà di accesso ai servizi essenziali come sanità e trasporti, oltre a un tessuto produttivo frammentato. Il consigliere dem sottolinea però anche le potenzialità dell’area, caratterizzata da un ricco patrimonio naturale, culturale e agroalimentare che potrebbe beneficiare dei contributi e delle agevolazioni economiche previste per le aree interne.

Facendo leva sull’Accordo quadro di sviluppo territoriale firmato con Regione Lombardia nel 2022, Carra chiede non solo di proseguire l’iter per l’inserimento nelle Aree Interne regionali, ma anche di avviare un dialogo con il Governo per includere il territorio nella Strategia Nazionale. La richiesta comprende anche l’accesso alle progettualità europee e nazionali, con focus su sanità, istruzione e mobilità, oltre allo stanziamento di risorse per mappare i bisogni del territorio in collaborazione con le amministrazioni locali.

