Dal 1° gennaio 2025 il dottor Massimo Parmegiani cesserà la sua attività come medico di medicina generale a Bozzolo. I suoi pazienti saranno automaticamente presi in carico dal dottor Alessandro Pasini, che opererà come medico incaricato provvisorio nello stesso ambulatorio.

Il dottor Pasini, raggiungibile al numero 351 4551374, manterrà gli stessi spazi del suo predecessore e dal 3 febbraio aprirà un secondo ambulatorio a San Martino dall’Argine, in via Dugoni 1. I pazienti non dovranno effettuare alcuna procedura per il passaggio al nuovo medico, ma potranno consultare i nuovi orari di ricevimento sia negli ambulatori che sul sito dell’ASST Mantova.

Chi preferisse scegliere un altro medico tra quelli disponibili nell’ambito territoriale potrà farlo online attraverso il fascicolo sanitario elettronico di Regione Lombardia o recandosi presso gli uffici di gestione assistiti. A Bozzolo lo sportello è aperto il lunedì dalle 8.30 alle 13.30, a Campitello il mercoledì mattina e il venerdì, con un’apertura straordinaria giovedì 2 gennaio 2025. A Viadana l’ufficio è operativo tutti i giorni con orari diversificati. Per il cambio medico è possibile rivolgersi anche alle farmacie del territorio dell’ATS Val Padana.

Per effettuare la scelta agli sportelli è necessario presentarsi con tessera sanitaria e documento d’identità, oppure delegare una persona munita della documentazione necessaria.

