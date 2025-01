Regione Lombardia ha dato il via libera al finanziamento di importanti progetti di sviluppo territoriale presentati dall’Unione dei Comuni di Calvatone e Tornata e dal comune di Capergnanica, nell’ambito dei bandi AREST (Accordi di Rilancio Economico Sociale e Territoriale).

Il progetto dell’Unione Calvatone-Tornata si distingue per il suo forte orientamento verso la sostenibilità ambientale. L’iniziativa prevede l’installazione di infrastrutture per la mobilità elettrica, con la realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, e la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), segnando un passo significativo verso la transizione energetica del territorio.

Matteo Piloni, consigliere regionale del PD, ha sottolineato come questi risultati siano il frutto di un impegno iniziato nella precedente legislatura: “Nonostante le difficoltà legate ai tagli delle risorse che hanno interessato diversi assessorati, incluso quello dello Sviluppo economico, siamo riusciti a portare avanti questi progetti grazie a un dialogo costante e trasversale, che ha visto il coinvolgimento dell’assessore Guido Guidesi.”

La realizzazione di questi interventi rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali coinvolte, dimostrando l’efficacia di una collaborazione sinergica tra diversi livelli istituzionali.

