Regione Lombardia ha dato il via al bando “Nuova Impresa” che mette a disposizione quasi 5 milioni di euro per sostenere le nuove attività imprenditoriali aperte dal primo giugno 2024. Il bando, promosso in collaborazione con Unioncamere Lombardia, prevede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 10mila euro per richiedente.

La misura si rivolge a tre categorie di beneficiari: le micro, piccole e medie imprese che hanno aperto una nuova sede legale e operativa in Lombardia, i lavoratori autonomi con partita IVA e i professionisti iscritti agli Ordini. Per questi ultimi è necessario aver dichiarato l’inizio attività da non oltre quattro anni dalla data della domanda. In tutti i casi, l’apertura dell’attività deve essere avvenuta dopo il primo giugno 2024 e il domicilio fiscale deve essere in Lombardia.

Il bando prosegue nel solco delle precedenti edizioni, confermando il sostegno all’autoimprenditorialità anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 4.976.027 euro. Per informazioni e presentazione delle domande è possibile rivolgersi allo Sportello Impresa e Finanza Agevolata di Confcommercio Mantova, contattabile al numero 0376.231216 o via mail all’indirizzo contributi@confcommerciomantova.it.

