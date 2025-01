A metà primavera arriverà un segnale di vita per la Ti-Bre, il colosso – sin qui cattedrale nel deserto o meglio in aperta campagna – che da cinquant’anni vive di deroghe e proroghe. Intanto però a metà primavera, appunto, e dopo un anno di attesa, il casello di Sissa-Trecasali, dove la Ti-Bre al momento arriva per fermarsi, inaugurerà e sarà finalmente funzionante.

Attesa di un anno dalla sua realizzazione, si diceva, ma tanto – ritardo più ritardo meno – quasi nessuno ci ha fatto caso. E’ una buona notizia per il comprensorio Oglio Po? Diciamo che sbilanciarsi è difficile ma comunque va accolto, come sottolineato in avvio, il segnale di vita. Se sia uno degli ultimi rantoli o una vera e propria risurrezione, lo capiremo col tempo.

L’impegno del Governo e delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna cozza contro un progetto che resta molto costoso (2 miliardi di euro ad oggi per completare il tratto che manca) e con l’attesa che, dalla prima firma, ha superato ormai il mezzo secolo.

La notizia dell’apertura del casello è arrivata da Daniele Frigeri, che è il vicepresidente della Provincia di Parma, il quale ha partecipato al summit sulle infrastrutture dell’Emilia Romagna con l’assessore regionale alla partita Irene Priolo. Un incontro – purtroppo per il Casalasco – più incentrato su problemi di Parma città (l’aeroporto “Verdi”) o su infrastrutture che guardano altrove (la Cispadana e la Pedemontana), mentre altre infrastrutture più casalasche, come il ponte di Casalmaggiore-Colorno, sono rimaste più a margine, forse perché l’iter – per quanto zoppicante – lì è già avviato.

Tornando alla Ti-Bre, in sé, il nuovo vagito può davvero rilanciare l’opera? Presto per dirlo e, dopo tanti anni di promesse a vuote, difficile anche illudersi. Ma dopo Sissa-Trecasali – questa va detto – il prossimo lotto, manuale di geografia alla mano, toccherebbe proprio il Casalasco…

