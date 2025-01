Da diversi anni l’Ambito Oglio Po si interroga sulle problematiche legate alla dipendenza dal gioco d’azzardo che “colpisce” la comunità in cui questo disagio si manifesta. Tante le iniziative già messe in campo, ma sempre viva l’esigenza che porta a progettare interventi in grado di “bucare” il muro costruito attorno al tema delle dipendenze.

Questo il pensiero che porta a proseguire e a rafforzare nell’Ambito Casalasco Viadanese l’impegno dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po, in partnership col Consorzio Casalasco Servizi Sociali nel contrastare il gioco d’azzardo patologico promuovendo azioni di comunicazione sociale che rientrano nel Piano GAP di ATS Val Padana, che finanzia il progetto “COMUNITA’ IN GIOCO”. La 5° edizione del progetto GAP intende ulteriormente sensibilizzare le comunità locali sulla ludopatia.

Il territorio di riferimento è quello Casalasco Viadanese a cui afferiscono 27 Comuni. Capofila del progetto è l’Azienda Speciale Consortile Oglio Po di Viadana. Tra i partner e sostenitori del progetto: Consorzio Casalasco Servizi Sociali, Fondazione Arca CMS e Arca Formazione, Auser Dosolo, ASST MN – SERD VIADANA, ASST CR – SERD CASALMAGGIORE, CSV Lombardia Sud ETS, New Tabor ODV, Micromacchina – comunicare la società Aps.

Nelle azioni in programma, anche lo sviluppo di un’innovativa attività di sensibilizzazione e prevenzione attraverso il gioco di ruolo Guardie & Ladri; promuovendo così il valore del gioco sano come strumento di socializzazione, aggregazione e inclusività. La progettazione del gioco di ruolo è stata portata avanti con passione e dedizione dal team di Auser Dosolo “Un Po di Giochi” – che dichiara “Il nostro gruppo crede fermamente che il gioco possa essere un ponte che unisce le persone, stimola la creatività e offre opportunità di confronto e crescita. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e a voi, giocatori, che con la vostra fantasia e passione date vita a nuove storie e avventure.”

Sabato 25 gennaio 2025, Guardie & Ladri si è giocato per la prima volta! A sperimentarlo un gruppo di giovani dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Romani di Casalmaggiore, dove da tempo studentesse, studenti e insegnati hanno mostrato attenzione alle tematiche e alle conseguenze legate al gioco d’azzardo e alla ludopatia.

La sensibilità che anima l’I.I.S.G. Romani nasce lo scorso anno, quando i rappresentanti di istituto hanno raccolto tra i loro coetanei l’esigenza di approfondire il tema, per conoscerlo, studiarlo e contrastarlo. Questo l’input che, a dicembre 2024, ha portato all’organizzazione di un’assemblea d’istituto dedicata al mondo delle dipendenze all’interno della quale i giovani hanno potuto confrontarsi direttamente con realtà istituzionali ed Enti del Terzo Settore che si occupano quotidianamente degli aspetti differenti che caratterizzano la dipendenza, portandoli a scoprire la bellezza di un gioco sano e dell’autenticità di un’esperienza fatta insieme.

Il gioco verrà successivamente presentato in altre 12 spazi pubblici dell’ambito (oratori, biblioteche, sale civiche ed Istituti Scolastici previa autorizzazione di ATS), grazie alla disponibilità espressa dai volontari di Auser-UnPodiGiochi.

